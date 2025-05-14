[Tribune] Gouvernance du SI : l’art subtil de la « planification agile »

La planification agile a tout d’un oxymore. C’est pourtant tout l’équilibre que doivent trouver et maintenir les directions informatiques des entreprises : au même titre que les métiers. Pour Robert Raiola, Chief Marketing Officer de MEGA International, il s’agit à la fois de définir une stratégie et de s’y conformer, tout en se laissant l’opportunité de la faire évoluer au gré des évolutions du marché. Et c’est main dans la main que métiers et IT ont le plus de chances de réussir.