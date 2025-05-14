[Chronique] Cyber risque : objectif guérison rapide

[Chronique de Thierry Adenis] La Sécurité du Système d’Information est un sujet complexe et les « attaques informatiques » contre les sociétés sont une (dure) réalité. Et aucune société n’est à l’abri. Il ne faut surtout pas croire que seules les sociétés du CAC40 et les sociétés ayant des données « sensibles » sont la cible des hackers. Tout le monde est visé, du moment que vous avez un système d’information, aussi petit soit-il. Et les dégâts engendrés se chiffrent rapidement en centaine de milliers d’euros.