Dernières publications
[Chronique] Le paradoxe du legacy : quand prendre son temps pour transformer le SI est un atout à l’heure de l’hyper numérisation
Course à la nouveauté, peur d’être has been, espérance d’un monde numérique merveilleux… Notre chroniqueur Thierry Adenis revient sur son expérience de DSI de transition confronté aux attentes parfois décalées des directions d’entreprise.
[Chronique] Face à l’IA Générative, je veux continuer à cultiver mon imperfection et ma partialité
Notre chroniqueur Thierry Adenis revient sur une année d’expérience rédactionnelle avec ChatGPT et explique comment les organisations et leurs collaborateurs ont intérêt à s’emparer des synthèses et contenus produits avec l’IA générative.
[Chronique] Amis DSI, soyez des storytellers !
Démonstration et anecdotes à l’appui, notre chroniqueur Thierry Adenis partage ses recettes pour permettre à un directeur des systèmes d’information de mieux échanger avec les dirigeants.
[Chronique] Gestion de projets : le jeu des dix erreurs
Fort de son expérience de manager de transition, notre chroniqueur Thierry Adenis, met en évidence 10 erreurs récurrentes sur les projets de transformation d’envergure. Du « pas de souci, je gère en mode agile » jusqu’à l’oubli du « bon sens paysan », il passe en revu les moyens d’adresser ces problématiques qui traversent naturellement toute entreprise.
[Chronique] Mais à qui appartient la transformation digitale ?
Pour la rentrée, notre chroniqueur Thierry Adenis rouvre le sujet souvent douloureux de la compréhension de la transformation digitale par les dirigeants
[Chronique] Le DSI finira par entendre un jour : « J’ai confiance en vous ! »
Notre chroniqueur Thierry Adenis analyse les composants de la confiance, du point de vue d’un DSI, et la place que la data joue dans l’équation. Aie confiance… Crois en moi… Depuis quelque temps, j’entends de plus en plus souvent de personnes déclarant que leur objectif majeur est « d’obtenir la confiance de mon manager, de mon actionnaire… ».
[Chronique] DSI et Business : cum numericus
Dans sa nouvelle analyse, notre chroniqueur Thierry Adenis insiste sur ce qui fait de la Direction des systèmes d’information d’une entreprise un vrai « Compagnon numérique » pour le « Business ».
[Chronique] Mon Métier ? Déployer des usages numériques (même pendant la crise)
[Chronique de Thierry Adenis] Au cours d’un évènement festif (quand il y en avait encore), un DSI d’ETI m’annoncait fièrement : « Nous allons déployer Salesforce ! ». Et pour lui, tout était dit…
[Chronique] Cyber risque : objectif guérison rapide
[Chronique de Thierry Adenis] La Sécurité du Système d’Information est un sujet complexe et les « attaques informatiques » contre les sociétés sont une (dure) réalité. Et aucune société n’est à l’abri. Il ne faut surtout pas croire que seules les sociétés du CAC40 et les sociétés ayant des données « sensibles » sont la cible des hackers. Tout le monde est visé, du moment que vous avez un système d’information, aussi petit soit-il. Et les dégâts engendrés se chiffrent rapidement en centaine de milliers d’euros.
[Chronique] Le DSI et le syndrome du Numericus Deus
[Chronique de Thierry Adenis] Au départ du monde numérique était le DSI. Seul, car la technologie était l’apanage des techniciens. Sa maîtrise était le fruit de formations spécialisées, et sa complexité rebutait les non-initiés. Et il faut bien reconnaître que cela arrangeait tout le monde.