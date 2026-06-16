Delphine Ferrier

Ingénieure de formation, Delphine dirige SPIE ICS depuis février 2026. Entrée dans l’entreprise en 2009, elle y a exercé des responsabilités techniques et opérationnelles, avant de piloter la transformation puis les activités Grand Atlantique.

À la tête de plus de 3 600 collaborateurs, elle place la proximité client, l’autonomie des équipes et l’excellence technique au cœur de son action. Elle défend une approche pragmatique de l’intelligence artificielle et de la souveraineté numérique : accompagner les usages, maîtriser les dépendances technologiques et redonner du choix aux organisations.