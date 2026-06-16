Diplômée de l'École des Mines de Paris, Véronique Beaupère a consacré plus de trente ans à la stratégie, au management et à la performance des organisations informatiques. Elle a accompagné des organisations de toutes tailles issues du secteur public, de l'industrie et des services, en alternant le conseil et des responsabilités opérationnelles en entreprise.

Chez Mazars, devenu Forvis Mazars, elle est nommée associée en janvier 2021 au sein du Consulting Digital à Paris. Elle intervient sur plusieurs sujets :

la stratégie des systèmes d'information et la transformation digitale

la transformation agile des organisations informatiques ;

la stratégie data et la gouvernance des données (en y incluant la mise en conformité RGPD).

Elle y porte aussi l'offre numérique responsable et conduit la politique de numérique responsable du cabinet. Elle est titulaire du certificat Manager la Transition Durable délivré par Mines Paris – PSL.

Auditrice certifiée en systèmes d'information (CISA) et SAFe Agilist, elle est administratrice d'ISACA France. À ce titre, elle a codirigé les travaux du MAGNum 2026, le modèle de maturité et d'audit de la gouvernance du numérique publié avec le Cigref et l'IFACI. Ce référentiel succède au GAGSI, qui faisait référence depuis près de 15 ans. Elle s'engage également pour la place des femmes dans la tech, notamment via l'initiative SheLeadsTech de l'ISACA.

Elle a rejoint l'équipe des Ecosystem Advisors d'Alliancy, au sein du pôle Études & Actions. Et anime aujourd'hui, avec Alliancy, le comité de programme du GreenTech Forum.