Véronique Beaupère : gouverner le numérique pour conjuguer performance et responsabilité

« J’ai un fort attachement aux DSI. » Véronique connaît leurs contraintes : maîtriser les budgets, accélérer les projets, déployer l’IA, renforcer la sécurité. Elle s’attache à rapprocher ces exigences pour aider les dirigeants à construire une trajectoire cohérente, compréhensible par leurs équipes et leurs interlocuteurs métiers.

Diplômée des Mines de Paris, elle a consacré plus de trente ans à la stratégie, au management et à la performance des organisations informatiques, dans le secteur public, l’industrie et les services. Elle a également conduit la politique de numérique responsable de Forvis Mazars. Cette expérience lui permet d’aborder le sujet avec la connaissance des arbitrages et du travail nécessaires pour transformer un engagement en pratiques.

Partir des enjeux de l’entreprise

Pour Véronique, une démarche de numérique responsable prend sa force dans les besoins auxquels elle répond : mieux utiliser les ressources, répondre aux attentes des clients, attirer les compétences ou préparer la pérennité de l’activité. Chaque organisation possède ses priorités ; l’accompagnement doit partir de cette réalité.

Elle porte une exigence de preuve : mesurer les effets, justifier les choix et documenter les bénéfices. La responsabilité devient ainsi une manière de piloter la performance, en rapprochant les coûts, les usages, les impacts et les risques. C’est aussi ce qui donne de la solidité au dialogue entre la DSI et la direction générale.

Une gouvernance qui aide réellement à décider

Cette volonté se matérialise dans MAGNum, le modèle de maturité et d’audit de la gouvernance du numérique dont elle a codirigé les travaux pour ISACA France, avec le Cigref et l’IFACI. Le référentiel donne aux dirigeants, aux métiers et aux auditeurs des repères communs pour apprécier leur situation, hiérarchiser les investissements et suivre les progrès. Il relie notamment stratégie, organisation, données, IA et responsabilité numérique.

Véronique défend un cadre qui permette aux organisations de s’appuyer sur les expériences les plus avancées : partager les pratiques, comparer les solutions et préciser les conditions de leur adoption. La maîtrise des dépenses et des dépendances gagne en portée lorsque les acteurs disposent des moyens de travailler ensemble.

Faire progresser le collectif

Véronique aime aussi ouvrir la réflexion par d’autres chemins. Au comité de programme du GreenTech Forum, dont elle anime les travaux, elle a invité chaque participant à partager un livre qui l’inspire et lui donne envie d’agir. Une façon de faire découvrir les convictions derrière les expertises et d’enrichir les échanges entre professionnels.

Cet attachement au collectif traverse ses engagements. Elle le résume auprès de Mines Paris Alumni par ces mots : « être dans et avec le collectif pour l’aider à être efficace ». Particulièrement attentive à la question de la place des femmes dans la tech, elle cherche également en permanence à mobiliser les acteurs de l'écosystème pour qu'ils s'engagent eux aussi sur le défi de la parité, par exemple via l'initiative SheLeadsTech de l'ISACA.

Au sein du pôle Études & Actions, son expertise est mobilisable pour éclairer une priorité de gouvernance, questionner une démarche de numérique responsable ou préparer un arbitrage. Un entretien ciblé, une confrontation entre pairs ou un atelier permet de croiser son regard avec les études et les autres compétences de l’équipe, puis de dégager les prochaines actions utiles. Son ambition : donner aux dirigeants des repères pour décider et aux équipes une démarche qu’elles puissent s’approprier et faire vivre.