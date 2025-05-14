IA de confiance : comment l’écosystème Tech s’empare-t-il des sujets éthiques ?

[Série IA & Confiance 4/4] Si l'impact de l'IA sur le monde du travail interroge, l’écosystème de la Tech profite de sa généralisation pour montrer patte blanche sur les sujets éthiques : la parité homme-femme, l'évolution des compétences et la reconversion professionnelle sont en première ligne de leurs préoccupations, au regard de la pénurie de profils présents sur le marché.