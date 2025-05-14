Dernières publications
Dépendances tech
Cartographier les dépendances invisibles dans les systèmes d’information : mission impossible ?
Sous une application, un ensemble de couches techniques invisibles soutient le système d’information. Ces dépendances, souvent liées à des technologies américaines, posent des enjeux de résilience pour les entreprises et nécessitent d’être mises en évidence.
Les jeunes pousses de l’IA françaises sont-elles vraiment innovantes ?
Les startups françaises de l’IA redoublent d’efforts pour se démarquer et proposer des solutions réellement novatrices. Mais face aux géants mondiaux, sont-elles suffisamment disruptives pour rivaliser à l'échelle internationale et capter les investissements, nationaux comme internationaux ?
Comment se former à l’IA en France en 2025 ?
En accélérant la transformation numérique des entreprises, l'intelligence artificielle redéfinit le paysage des compétences professionnelles. Face à cette (r)évolution, la formation continue devient plus qu’une nécessité : une obligation. Pour permettre aux salariés de s’adapter aux nouvelles compétences exigées par l’IA, de nombreux programmes et initiatives se déploient pour rendre ces formations accessibles aux professionnels.
Du « boulier » à la « tronçonneuse » : comment l’IA va continuer à transformer les équipes de développement
L’intelligence artificielle a redéfini le rôle des développeurs et la composition des équipes de développement. Avec des outils tels que GitHub Copilot ou ChatGPT, la création de code s’accélère, les tâches répétitives s’automatisent et permettent aux développeurs de se concentrer sur des missions plus créatives et stratégiques. Mais comment ces équipes vont-elles continuer d’évoluer avec l’IA ?
IA : au milieu du bruit, quels messages les directeurs du numérique doivent faire passer au Comex ?
À l'heure où l'engouement pour l'IA générative se stabilise, les directeurs du numérique doivent recentrer les discussions avec le comité exécutif et faire le lien avec les priorités stratégiques de l’entreprise. Mais encore faut-il trouver le bon message à faire passer.
IA de confiance : comment l’écosystème Tech s’empare-t-il des sujets éthiques ?
[Série IA & Confiance 4/4] Si l'impact de l'IA sur le monde du travail interroge, l’écosystème de la Tech profite de sa généralisation pour montrer patte blanche sur les sujets éthiques : la parité homme-femme, l'évolution des compétences et la reconversion professionnelle sont en première ligne de leurs préoccupations, au regard de la pénurie de profils présents sur le marché.
Le consortium AISIC, peut-il créer des standards mondiaux pour une IA de confiance ?
[Série IA & Confiance 3/4] Créé pour établir des normes et des lignes directrices pour la sécurité et la fiabilité de l'intelligence artificielle, l’U.S. Artificial Intelligence Safety Institute Consortium (AISIC) et ses 200 membres souhaitent rendre l’IA sûre et responsable.
Comment percevoir le désengagement des collaborateurs ?
Si fidéliser coûte moins cher que de recruter, éviter le désengagement devient un enjeu crucial de rétention des talents, notamment dans le numérique. Mais encore faut-il réussir à le détecter !
Entre enjeux éthiques et économiques : quelle IA pour le secteur santé ?
Table ronde sur l'intelligence artificielle dans la santé : le Sénat a offert une vision globale des révolutions en cours dans le domaine médical.
Collaborateurs IT : comment sélectionner les talents à fidéliser ?
Recruter un talent, c’est bien. Le conserver, c’est mieux. Certains profils apparaissent encore en pénurie en 2024, mais les entreprises débordent d’originalité
Pénurie de profils IT : quel est l'avenir du no-code en entreprise ?
Face à une pénurie croissante de talents IT, le no-code émerge comme une alternative salvatrice. Réputé plus rapide, moins onéreux et plus accessible ...