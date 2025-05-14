L’avenir sera-t-il quantique ? (spoiler : le présent l’est déjà)

De nos jours, le terme quantique est devenu dans le langage populaire un moyen de désigner tout ce qui est “meta”, autrement dit tout ce que nous n’arrivons pas à expliquer et qui dépasse notre entendement. Il y a une part de vérité car la physique quantique s’intéresse bel et bien à l’infiniment petit, aux atomes et rayonnements électromagnétiques non visibles par l'œil humain. Mais cela reste une discipline de recherche sérieuse qui a permis des résultats tangibles : par exemple, toutes les technologies numériques d’aujourd’hui peuvent se revendiquer être quantiques.