Dernières publications
Frédéric Bardeau (Simplon) définit « l'entreprise apprenante »
Après avoir le lancement d’une école en partenariat avec Meta pour former les talents aux compétences du Web3, Frédéric Bardeau, président de Simplon, nous explique sa définition de l’entreprise apprenante et des compétences à chercher pour tirer son épingle du jeu dans la guerre des talents.
Cloud de confiance européen : deux analystes américain et allemand partagent leur vision
Joe Biden vient tout juste de signer un décret permettant de clarifier le transfert de données entre les USA et l’Europe et cela aura un impact direct sur l’avenir du cloud de confiance « à l’européenne ». Alliancy a choisi de s’entretenir avec deux experts pour mieux comprendre ce qui se joue sur le terrain du cloud : John Dinsdale, analyste en chef du cabinet américain Synergy Research Group ainsi que Dario Maisto, Analyste Senior basé en Allemagne pour le compte du cabinet Forrester.
Le gouvernement annonce les premiers lauréats du French Tech DeepNum20
Jean-Noël Barrot et Clara Chappaz, respectivement ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications et Directrice de la Mission French Tech, ont annoncé ce jeudi 27 octobre la liste des start-up lauréates de la 1ère édition du French Tech DeepNum20. Focus sur ces deeptech que le gouvernement souhaite accompagner pour façonner les innovations de rupture de demain.
Renault Group lance son métaverse industriel, de quoi s’agit-il ?
À l’occasion des « Tech Industry Days » organisés au sein de l’usine de Flins (Yvelines), le groupe Renault a dévoilé un projet de métaverse industriel. François Lavernos, CIO Industrie de la marque automobile, nous en dit plus.
La France souhaite sécuriser l’approvisionnement en lithium
Pour soutenir son approvisionnement en matériaux critiques et assurer la transition énergétique de son industrie, la France va être dotée d’ici 2027 de sa propre mine de lithium. Porté par le groupe Imerys, ce projet fait suite à l’ouverture d’autres « gigafactories » sur le territoire, notamment dans la production de batteries et de semi-conducteurs.
Ecosystème d’innovation publique : l’Urssaf multiplie les initiatives d’ouverture
Infographie interactive qui réuni par thématiques les nombreuses initiatives d’innovations auxquelles contribuent les acteurs de l’Urssaf.
Une histoire de transformation numérique : ces dates qui ont fait changer une institution française
Retour sur les dates clés de l'Urssaf et de la transformation numérique du reste du secteur public, souvent à l’initiative de l’Etat, de ces dernières années.
France Digitale revient sur les défis qui restent à surmonter pour la French Tech
Peu après la dixième édition du France Digitale Day du 28 septembre dernier, Alliancy s’est entretenu avec Marianne Tordeux Bitker, directrice des Affaires publiques de l’association représentant les start-ups au niveau européen. L’occasion de rappeler le contexte dans lequel la French Tech évolue et les défis qu’elle aura à surmonter pour poursuivre sa croissance.
Emmanuel Macron au BIG 2022, ou l’éloge d’une croissance « sobre »
Le chef de l’Etat a choisi le « BIG », l’événement phare de l’entrepreneuriat français organisé par son bras armé financier Bpifrance, pour éclairer sa vision. Emmanuel Macron a évoqué, « sans être trop technique », une « métamorphose » à même de rendre nos modèles de production à la fois plus efficaces et plus sobres. L’innovation et les deeptech étant présentées comme des moyens indispensables pour faire face aux crises.
Pour prévenir le risque cyber, Decathlon mise sur la transparence et la proactivité
L’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (Enisa) a fait d’octobre le Mois de la cybersécurité. L’occasion pour Alliancy de s’entretenir avec Farid Illikoud, Group Chief Information Security Officer chez Decathlon Technology, l’entité chargée de la digitalisation du groupe.
Face au contexte financier incertain, la French Tech reste optimiste
À l'occasion de la dixième édition du France Digitale Day le 28 septembre dernier, la French Tech était mise à l'honneur et plusieurs réflexions ont été partagées sur la pérennité des modèles de croissance face au contexte économique. En ligne de mire, entre autres, l'épisode de contraction des investissements en cours dans la tech.
L’avenir sera-t-il quantique ? (spoiler : le présent l’est déjà)
De nos jours, le terme quantique est devenu dans le langage populaire un moyen de désigner tout ce qui est “meta”, autrement dit tout ce que nous n’arrivons pas à expliquer et qui dépasse notre entendement. Il y a une part de vérité car la physique quantique s’intéresse bel et bien à l’infiniment petit, aux atomes et rayonnements électromagnétiques non visibles par l'œil humain. Mais cela reste une discipline de recherche sérieuse qui a permis des résultats tangibles : par exemple, toutes les technologies numériques d’aujourd’hui peuvent se revendiquer être quantiques.
Chips Act européen : quelle vision de la souveraineté dans les semi-conducteurs ?
La Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie organisait le 20 septembre dernier à la Maison des Polytechniciens (Paris) une conférence intitulée « Le Chips Act européen : vers une autonomie de l’Europe dans la production des semi-conducteurs ? ». Au programme, des experts de l’industrie reposant sur la production de puces électroniques pour prospérer.
Cybersécurité : SentinelOne lance son fonds d'investissement S Ventures
SentinelOne, plateforme autonome de cybersécurité, a annoncé le 22 septembre le lancement de S Ventures, un fonds d’investissement de 100 millions de dollars destiné à investir dans la prochaine génération d'entreprises spécialisées dans la cybersécurité et les données.
Ces 14 start-up font un pari sur l’avenir
Web3, quantique, deeptech, biotech… Les innovations de rupture ne manquent pas lorsqu’il s’agit de secteurs d’avenir. Alliancy a choisi 14 start-up qui misent sur des technologies qui pourraient potentiellement s’imposer plus massivement et changer les codes dans plusieurs domaines.
Rencontre avec Marie Jeanmougin, l’ingénieure au service de la rénovation énergétique des collectivités
L’ingénieure Marie Jeanmougin coordonne le programme Bapaura depuis deux ans à l’Ademe avec l’objectif de délivrer aux collectivités tous les outils et l’expertise nécessaires à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Disposant de 1,5 million d’euros, Bapaura prévoit d’économiser plus de 7,8 GWh par an grâce à la rénovation de 144 infrastructures en région Auvergne-Rhône-Alpes en trois ans.
Cloud : le gouvernement réaffirme sa vision européenne du marché de la donnée
Dix-huit mois après l'incendie touchant son campus à Strasbourg, OVHcloud a profité de l’inauguration de son nouveau datacenter ce lundi pour réunir Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, Jean-Noël Barrot, ministre délégué au Numérique mais aussi le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton. Tous défendent une vision volontariste du cloud qui a vocation à s’imposer au-delà des frontières européennes.
Rosaly lève 10 millions d'euros pour devenir un leader européen du salaire à la demande
Après avoir bouclé un tour de table en préfinancement de 1,5 million d'euros en avril 2021, la fintech Rosaly lève ce mardi 10 millions d'euros supplémentaires auprès de Fin Capital, The Treasury VC, FJ Labs, Auxxo, LeFonds VC, Clocktower, Kraken Ventures, Audeo Ventures, Sie Ventures et Moving Capital.
🎥 La réalité virtuelle n’est pas que du divertissement
La réalité virtuelle désigne les moyens permettant de tromper notre cerveau en simulant un environnement grâce au pouvoir de l’informatique. Si elle ne date pas d’hier, elle est revenue sous les feux des projecteurs avec l’emballement récent autour du métavers, qui présage une révolution dans notre façon d’interagir avec le virtuel.
Bpifrance et la Banque des territoires font le bilan d’étape de leur Plan climat
Alors qu’Emmanuel Macron a profité ce lundi d’une conférence de presse pour détailler ses mesures sur la crise énergétique à l’échelle nationale et européenne, la transformation dans laquelle sont engagées les entreprises se joue au plus près des territoires. C'est tout le rôle que se donnent conjointement la Banque des territoires et Bpifrance depuis 2020 avec leur « Plan climat ». Les deux organismes publics ont organisé un point d’étape ce mardi.
La chercheuse Primavera de Filippi décrypte le métavers
À l’occasion des journées de l’USI (Unexpected Sources of Inspiration) fin juin au Palais Brongniart à Paris, la chercheuse et juriste Primavera de Filippi était chargée d’animer une conférence sur le thème « À qui appartient le métavers ? ». L’occasion pour Alliancy d’en savoir plus sur l’emballement autour de ce monde virtuel d’un nouveau genre.
Sobriété énergétique : le gouvernement invoque la responsabilité collective
À l’occasion de la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef, la Première ministre Élisabeth Borne a présenté plusieurs mesures pour faire des économies d’énergie. Entreprises, collectivités et citoyens sont appelés à la responsabilité collective.
Quelles leçons tirer de la cyberattaque du Centre hospitalier de Corbeil-Essonnes ?
Le Centre Hospitalier sud francilien (CHSF) à Corbeil-Essonnes a été victime d’une cyberattaque dans la nuit de samedi à dimanche dernier, paralysant une grande partie de ses services informatiques. Steve Costalat, expert en solutions technologiques chez Ascom France et acteur de l’e-santé et des technologies d'information dans les hôpitaux, revient pour Alliancy sur ce type d’incidents de plus en plus fréquents.
Le succès de l’impact ne se mesure pas en nombre de licornes, selon le fonds Racine²
La Mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN) a lancé en début d’année Racine², un nouveau fonds d’investissement doté de 80 millions d’euros
Hotel Intelligence redonne aux hôteliers le contrôle sur leur Direct Booking
Fondée durant la crise sanitaire en 2020, Hôtel Intelligence promet aux hôteliers de reprendre le contrôle sur leur distribution et de réduire les commissions qu’ils payent aux acteurs numériques du secteur. La start-up de 50 personnes, réparties entre Lyon et le Maroc, compte 200 clients (chambres d’hôtes, hôtels indépendants, grandes chaînes) et vise les 1 000 clients d’ici l’année prochaine. Entretien avec son cofondateur Thomas Schmider.