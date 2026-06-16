Alexandre Diehl est Avocat au Barreau de Paris et de Montpellier, spécialisé en droit des affaires et nouvelles technologies, et Maitre de Conférence à l’Université Paris-I Sorbonne en techniques de négociations contractuelles.

Alexandre a d’abord été informaticien pendant plus de 3 ans avant de devenir Avocat en 2000. Alexandre a travaillé chez PricewaterhouseCoopers puis chez Gide Loyrette Nouel pendant 7 ans avant de fonder son Cabinet Lawint. Dans le cadre de Lawint, Alexandre a développé une activité de droit technologique et de droit des affaires dans le domaine des nouvelles technologies. Sa double compétence, alliée à une passion pour les nouvelles technologies rend Alexandre capable de comprendre les problématiques techniques et technologies, mais également les aspects opérationnels, budgétaires voire politiques d’une DSI ou d’une direction générale.

Les équipes de Lawint assistent leurs clients souvent très principalement dans le domaine contractuel (négociation et rédaction), conformité et stratégique (nouveaux produits/services, gestion de problème, structuration) et en contentieux IT. Récemment, Lawint a permis à des directions générales de définir des stratégies produits ou achats de couches logicielles ou en vue de la mise en conformité prochaine NIS2, participé à des sensibilisations de directions sur l’IA, à des audits de licences par des éditeurs, à de négociations de contrats IT, à des mises en conformité RGPD / CRA / NIS2(ReCyF) ou encore à des précontentieux et médiations informatiques.

Depuis près de 20 ans, Alexandre a pu ainsi assister de nombreux acteurs français et européens, principalement positionnés comme clients / acheteurs de solutions informatiques.

Ecosystem Advisor d’Alliancy, Alexandre contribue aux travaux du pôle Études & Action, notamment sur les dépendances technologiques et la réversibilité, pour aider dirigeants et DSI à comprendre leurs marges de manœuvre contractuelles et à défendre leurs choix numériques au plus haut niveau de l’entreprise.