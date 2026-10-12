Alexandre Diehl : faire du droit un levier de liberté d’action

Alexandre aime parler technologie avec ceux qui la conçoivent et l’exploitent. Technicien devenu avocat, il a gardé cet intérêt pour le fonctionnement concret des systèmes. Le dialogue avec les praticiens constitue même l’une de ses motivations pour s’engager chez Alliancy. À cette proximité s’ajoutent plus de vingt ans d’accompagnement des entreprises sur leurs contrats, la protection des données, la cybersécurité et les enjeux juridiques du numérique.

Maîtriser ses dépendances, connaître ses leviers

Son engagement dans les travaux d’Alliancy sur les dépendances technologiques s’inscrit dans la durée, depuis les premières réflexions autour du rachat de VMware par Broadcom. Il y apporte une lecture complémentaire de celle des DSI : comprendre les engagements pris, les droits dont dispose l’entreprise et les possibilités qu’elle conserve pour faire évoluer sa relation avec un fournisseur.

La maîtrise des dépenses et des dépendances se joue aussi dans les contrats. Dans les analyses d’Alliancy, Alexandre souligne notamment les leviers ouverts par le Data Act pour préparer la réversibilité et le changement de fournisseur. Son apport consiste à rendre ces possibilités compréhensibles, puis à les examiner au regard de la situation de l’organisation. Le droit devient une ressource pour préparer ses options et conduire la négociation.

Donner au DSI les moyens de convaincre

Alexandre porte une attention particulière à ce qui se décide au Comex. Il connaît le lien entre la compréhension des enjeux numériques par la direction, les budgets accordés et les moyens dont disposent les équipes pour avancer. C’est un engagement qu’il exprime avec une grande constance : aider le DSI à obtenir le soutien qui lui permettra de faire son travail. Pour cela, il invite à parler de valeur, de conséquences économiques et de responsabilités, en reliant chaque sujet technique aux préoccupations de ceux qui arbitrent.

Une dépendance contractuelle, un choix cloud ou un usage de l’IA est une décision d’entreprise à instruire : quels intérêts protéger ? Quels engagements accepter ? Quels moyens consacrer à une autre trajectoire ? Alexandre souhaite rendre ce dialogue plus concret et permettre aux dirigeants de prendre position en connaissance de cause.

Faire travailler ensemble les expertises

Son attachement au collectif tient à cette complémentarité. Avec les Ecosystem Advisors, Alexandre peut confronter la lecture juridique à l’expérience des opérations, des achats et de la gouvernance. Chacun éclaire une dimension de la décision ; leur croisement aide à en comprendre les conséquences.

Il s’investit également dans les conditions de coopération entre acteurs. Sa contribution à la préparation du programme d’Alliancy sur l’identité numérique, Future4ID traduit cette attention : préciser ce que chacun apporte, ce qu’il peut attendre du travail commun et le cadre qui permettra d’avancer ensemble.

Pour une organisation, travailler avec Alexandre peut commencer par une question ciblée : préparer une renégociation, examiner un engagement fournisseur, clarifier les responsabilités d’un projet ou préparer un arbitrage de direction. Son expertise juridique rejoint alors les études et les regards des praticiens mobilisés par Alliancy. Un appui pour comprendre ses marges de manœuvre avant d’engager la suite. Son engagement : donner aux dirigeants les moyens de faire valoir leurs choix, avec une compréhension commune des enjeux techniques, économiques et juridiques.