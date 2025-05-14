Dernières publications
Optimiser la performance et la productivité des équipes IT avec le digital learning, c’est possible !
[EXCLUSIF] L’étude internationale Brocade sur « Les compétences nécessaires à la transformation numérique » met en exergue les difficultés que rencontreront les responsables IT à cause du manque de compétences adaptées aux mutations technologiques de leurs entreprises.
Le digital learning, le mode d'organisation qui explose en entreprise
Quand il est correctement mis en œuvre, le télétravail améliore sensiblement la compétitivité des entreprises : attractivité sur le marché du travail, réduction des coûts fixes, agilité organisationnelle, productivité...