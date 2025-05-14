Dernières publications

Xavier Sillon – Président co fondateur de Vodeclic

Optimiser la performance et la productivité des équipes IT avec le digital learning, c’est possible !

[EXCLUSIF] L’étude internationale Brocade sur « Les compétences nécessaires à la transformation numérique » met en exergue les difficultés que rencontreront les responsables IT à cause du manque de compétences adaptées aux mutations technologiques de leurs entreprises.
Le digital learning, le mode d'organisation qui explose en entreprise

Quand il est correctement mis en œuvre, le télétravail améliore sensiblement la compétitivité des entreprises : attractivité sur le marché du travail, réduction des coûts fixes, agilité organisationnelle, productivité...
Xavier Sillon – Le e-learning bureautique : moteur de la transformation vers l'entreprise 2.0 ?

De nombreuses enquêtes font référence aux évolutions technologiques que subissent les entreprises et leurs corollaires, les nouveaux modèles de travail qui s'instaurent lentement, mais sûrement.
