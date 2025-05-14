AMF, APCR : l’intelligence artificielle au coeur de la régulation

Wall Street a ouvert la voie en intégrant à ses algorithmes l’Intelligence Artificielle (IA) pour effectuer des « trades » ou pour prédire les mouvements des actions. Les résultats, loin d’être pleinement satisfaisants à ce jour, laissent toutefois entrevoir une utilisation de l’IA sur les marchés financiers, et ce, y compris chez les régulateurs. Analyses prédictives, surveillances des marchés, veille réglementaire …Tour d’horizon des expérimentations en vigueur chez les régulateurs tricolores.