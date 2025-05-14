Dernières publications
Open Innovation : LVMH poursuit sa trajectoire en soutien des start-up
LVMH est engagé dans une profonde transformation pour allier le monde du luxe, à celui de la technologie. A ce titre, le groupe met en lumière chaque année des startups lors du LVMH Innovation Award, en marge du Salon Vivatech. Entretien avec Laetitia Roche-Grenet, sa directrice de l’Open innovation.
Soutenir l’innovation au féminin : la réponse au programme French Tech 2030
Accélérer la réindustrialisation de nos entreprises tricolores à travers le plan France 2030. A.-L. Bergenthal, d'Euveka et A. Lanchart, OSS Ventures.
AMF, APCR : l’intelligence artificielle au coeur de la régulation
Wall Street a ouvert la voie en intégrant à ses algorithmes l’Intelligence Artificielle (IA) pour effectuer des « trades » ou pour prédire les mouvements des actions. Les résultats, loin d’être pleinement satisfaisants à ce jour, laissent toutefois entrevoir une utilisation de l’IA sur les marchés financiers, et ce, y compris chez les régulateurs. Analyses prédictives, surveillances des marchés, veille réglementaire …Tour d’horizon des expérimentations en vigueur chez les régulateurs tricolores.
Eudiw : l’Europe planche sur la création d’un wallet numérique
Après le Digital Markets Act et le Digital Services Act, l’Europe poursuit sa feuille de route avec en ligne de mire, la création d’un « wallet » unique européen, appelé Eudiw (EU Digital Identity Wallet). Mais les limites de ce système pourraient bien être le manque de sécurisation des données utilisateurs…
Investissements dans les fintechs : vers un ralentissement salutaire ?
Après deux années particulièrement dynamiques en termes d’investissements, les fintechs reprennent peu à peu un rythme de croisière face au resserrement des conditions de crédit et à la hausse des taux. Le secteur se prépare à de nouvelles transformations et mise cette année, sur la croissance et la R&D. Analyse du secteur.
Ticket-restaurant : OpenEat poursuit sa trajectoire en Europe
Dans le panel des fintechs tricolores figure OpenEat, une start-up positionnée sur le segment des paiements dématérialisés. Après un premier tour de table en 2022, l’entreprise prépare activement sa seconde phase de croissance, avec en ligne de mire, un développement européen. Entretien avec sa dirigeante, Catherine Coupet.
Les développeurs ont une responsabilité éthique dans la souveraineté numérique
Le Master Dev France, l’un des grands rassemblements de la communauté Web 3.0, orchestré par Docaposte, a récemment été organisé à Paris. Au programme, un concours de code en live et des conférences autour des sujets qui animent la communauté des experts de la Tech et des développeurs de l’Hexagone.
Facturation électronique obligatoire : les banques enclenchent la première
Si la plupart des grandes entreprises tricolores se sont déjà dotées d’ERP permettant d’intégrer la facturation électronique, d’autres en revanche, notamment les établissements bancaires, doivent faire appel à des entreprises extérieures. Quelles sont les principales fintechs couvrant ce marché ? Tour d’horizon des solutions proposées.
Silvergate, Signature Bank et SVB touchées : vers une régulation du système bancaire américain
Trois banques américaines, Signature Bank, Silvergate et Silicon Valley Bank (SVB) ont été placés sous contrôle de l’administration américaine. Malgré les annonces du Président Biden visant à rassurer les clients et détenteurs de comptes de dépôts, et le rachat de la branche britannique de SVB par HSBC, les questions demeurent, notamment en termes d’impact systémique sur l’écosystème bancaire américain.
[Exclusif] Bruno Le Maire : « Il n’y a pas de souveraineté politique au 21e siècle sans souveraineté numérique »
La souveraineté numérique, devoir régalien, est au cœur de la feuille de route gouvernementale. Depuis la montée en puissance des cyber-attaques, et de notre dépendance vis-à-vis des fournisseurs de « cloud » étrangers, la sécurisation de nos données est plus que jamais d’actualité.
Inclusion numérique à Bercy : renforcer les capacités des agents pour améliorer l’expérience des usagers
Isabelle Oyarsabal responsable du projet PAC Num détaille le dispositif d’inclusion numérique PAC Num par le ministère de l’Economie et des Finances
Directive CSRD : une nouvelle contrainte pour les entreprises
Entretien croisé Florence Naillat, déléguée générale adjointe du Mouvement des Entreprises de Taille intermédiaire et Marc Mossé, avocat chez August Debouzy
Quid de la nouvelle politique d’investissement d’Eurazeo
Le directoire a récemment convoqué un Conseil de surveillance extraordinaire pour opérer un changement de gouvernance : le départ de Virginie Morgon, aux manettes du groupe Eurazeo depuis 2018. L’ancienne présidente a été démise de ses fonctions, au profit d’une gouvernance bicéphale « tournante ».