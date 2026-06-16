Olivier Sztabowicz accompagne depuis 25 ans ceux qui dirigent et transforment les entreprises du numérique. Ingénieur CentraleSupélec, MBA HEC, diplômé de l'Executive Master de coaching de Dauphine, il conjugue trois regards : technique, business et humain.

Dès 2010, chez Timspirit, il fonde et développe un pôle de sourcing et d'organisation du digital. Il conseille plus de la moitié du CAC 40, dont Sanofi, BNP Paribas, Carrefour, LVMH et Total, et mène plus de 60 appels d'offres. Directeur de l'innovation et de la transformation d'une ESN, il connaît vos enjeux de l'intérieur.

Coach de dirigeants, il a accompagné plus de 20 entreprises sur les problématiques d'ultra croissance. Professeur à Dauphine et à la Sorbonne, il aime transmettre autant qu'agir. Moniteur de voile aux Glénans, il en a gardé une certitude : on ne commande pas le vent, on ne choisit pas toujours l'équipage, mais on peut tout sur le style et le cap.

Ecosystem Advisor d’Alliancy, il y développe aux côtés de Normann Hodara l’activité « Futur des services numériques », pour aider les entreprises de services à transformer leurs expertises en une valeur reconnue par leurs clients.