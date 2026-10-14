Ecosystem Advisors Alliancy

Olivier Sztabowicz : transformer les expertises en valeur, mobiliser les équipes

Entrepreneur, consultant et coach de dirigeants, Olivier Sztabowicz est Ecosystem Advisor et directeur de mission pour le pôle Études & Action d’Alliancy. Avec Normann Hodara, il développe l’activité « Futur des services numériques ».

Sylvain Fievet

Sylvain Fievet

CEO, Chief Ecosystem Officer | Alliancy

Olivier Sztabowicz

Olivier Sztabowicz

Ecosystem Advisor | Alliancy Etudes & Actions

Publié et mis à jour le 14 octobre 2026
3 min.
Olivier Sztabowicz : transformer les expertises en valeur, mobiliser les équipes

Olivier Sztabowicz, Ecosystem Advisor Alliancy

Olivier connaît les services numériques depuis plusieurs perspectives. Cofondateur de Timspirit, il a accompagné les grands donneurs d’ordre dans leurs choix de sourcing et travaillé avec les entreprises de services sur la construction de leurs offres. Il a également piloté l’innovation pour une grande ESN américaine. Cette diversité d’expériences lui permet de comprendre ce qui fait la qualité d’une proposition et ce qui emporte la décision d’un client : la compréhension de son besoin, la crédibilité des engagements et la confiance dans l’équipe qui les portera.

Partir de ce qui compte vraiment pour le client

Pour Olivier, la valeur d’une expertise se mesure d’abord du point de vue de celui qui en bénéficie : le problème qu’elle aide à résoudre, le résultat attendu et les possibilités qu’elle ouvre. Il aide les dirigeants à partir de ce regard extérieur pour identifier leurs savoir-faire distinctifs, choisir les marchés où ils seront utiles et construire une offre que les équipes sauront défendre et délivrer. Cette articulation entre ce que l’entreprise sait faire et ce que ses clients attendent constitue le cœur de son engagement avec Normann

Il aborde l’IA dans cette perspective, en questionnant la place que l’entreprise souhaite occuper dans la chaîne de valeur de ses clients. Où apporte-t-elle une contribution décisive ? Quelles compétences renforcer ? Quelle relation construire avec ses interlocuteurs ? Olivier travaille ces questions avec les dirigeants pour relier l’évolution des offres aux choix d’organisation et d’investissement.

Faire de la stratégie un projet que les équipes peuvent porter

Une orientation engage des personnes, leurs habitudes et leur place dans l’organisation. Olivier accorde une attention particulière à cette réalité. Sa formation d’ingénieur, son expérience du conseil et sa pratique du coaching lui permettent de travailler ensemble trois dimensions : choisir où créer de la valeur, organiser les moyens de la produire et permettre aux dirigeants d’incarner leurs choix.

Avec les comités de direction, il clarifie les priorités, met à l’épreuve les convictions et travaille la qualité de la coopération. Une stratégie prend de la force lorsque chacun comprend ce qu’elle change, comment y contribuer et quelles décisions prendre au quotidien pour la faire vivre.

Sa posture associe écoute et exigence. Il crée les conditions pour exposer une difficulté, confronter un point de vue et chercher une réponse adaptée. Le dirigeant peut ainsi travailler autant le fond de sa décision que la façon de la faire partager. Cette attention à la personne nourrit un accompagnement orienté vers l’autonomie : retrouver des repères, identifier ses leviers et avancer avec davantage de confiance.

Un partenaire de réflexion, engagé dans la suite

Chez Alliancy, Olivier s’investit dans la construction des accompagnements et la conduite des missions. Il relie les entretiens avec les dirigeants, le travail en atelier et les recommandations qui en découlent. Son engagement est de faire aboutir la réflexion à des priorités que l’entreprise peut réellement mettre au travail.

Travailler avec lui peut commencer par une offre à éprouver, un choix de développement à préparer ou un comité de direction à réunir autour d’une ambition. Un échange ciblé permet de prendre du recul ; la confrontation aux clients et aux praticiens permet de préciser la décision. Avec Normann Hodara et les autres expertises d’Alliancy, Olivier associe cette proximité avec les dirigeants aux études et à la connaissance du marché. Son ambition : que les dirigeants puissent transformer ce qui fait la force de leur entreprise en valeur reconnue par leurs clients, avec des équipes capables de porter cette promesse.

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