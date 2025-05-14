8 bonnes pratiques pour des visioconférences sûres durant le COVID-19

Dans les grands pays d'Europe occidentale par exemple, l’usage quotidien moyen des conférences avec BlueJeans Meetings a fortement augmenté par rapport à la moyenne quotidienne de fin février. Cette vidéo* basée sur des données régulièrement actualisées montre au 02/04/20 la progression de l’usage de la visioconférence de BlueJeans par grande ville en France : +309% à Paris, +1 262% à Lille, +336% à Strasbourg, +676% à Toulouse, +626% à Marseille …) et en Europe de l’ouest.