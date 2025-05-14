Dernières publications

Faciliter la transition vers un « travail de demain » hybride (de n’importe où !)

Le mouvement « Travailler de n’importe où » a stimulé l'adoption d'outils de collaboration basés sur le cloud
8 bonnes pratiques pour des visioconférences sûres durant le COVID-19

Dans les grands pays d'Europe occidentale par exemple, l’usage quotidien moyen des conférences avec BlueJeans Meetings a fortement augmenté par rapport à la moyenne quotidienne de fin février. Cette vidéo* basée sur des données régulièrement actualisées montre au 02/04/20 la progression de l’usage de la visioconférence de BlueJeans par grande ville en France :  +309% à Paris, +1 262% à Lille, +336% à Strasbourg, +676% à Toulouse, +626% à Marseille …) et en Europe de l’ouest.
L’impact de la vidéoconférence sur la productivité des entreprises

Dans son rapport publié récemment, le conseil national de la productivité pointe le retard des entreprises françaises dans l'adoption et la diffusion des technologies, le manque d'innovation, le problème des compétences et certaines pratiques managériales
L'art de la réunion moderne

Avec l'évolution des modes de travail et la simplicité dont bénéficient les outils utilisés au quotidien, les plateformes de communication et de collaboration des entreprises doivent changer en conséquence. Il y a quinze ans, une plate-forme virtuelle qui associait téléconférence et partage d'écran était innovante, combinait le meilleur des deux mondes et facilitait le travail
