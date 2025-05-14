Dernières publications

Lovro Persen, directeur de la Gestion documentaire et fraude, ARIADNEXT by IDnow

[Tribune] Identité numérique : entre usages simplifiés et risque accru de fraude

Avec l’arrivée prochaine de l’identité numérique, il devient essentiel de changer de vision afin de prévenir au mieux la fraude.
