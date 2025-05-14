Dernières publications

carte-frontieres-Acal-UNE

Acal : le Grand Est étend ses frontières

Frontalière sur 600 kilomètres, la future région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (Acal) se trouve en lisière de grands pôles numériques européens.
kelle-fabrik-fab-lab-dijon-article

Grand Est, une course de fond au numérique

Aucune agglomération du Grand Est ne peut prétendre constituer un point névralgique du numérique hexagonal, mais toutes ont pris conscience des enjeux de la révolution en cours.
Smart-Materials-3D

Smart Materials, du cœur aux fondeurs

Labellisé par le pôle de compétitivité Materalia, le FabLab Smart Materials initie les PME locales au vaste potentiel de l’impression 3D.
Place Stanislas à Nancy

Lorraine - La renaissance par le numérique

En Lorraine, l’économie numérique incarne l’esprit Renaissance que Nancy mettra à l’honneur en 2013. La toute jeune université de Lorraine promet de renforcer une filière en quête de visibilité.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.