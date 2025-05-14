Dernières publications
Acal : le Grand Est étend ses frontières
Frontalière sur 600 kilomètres, la future région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (Acal) se trouve en lisière de grands pôles numériques européens.
Grand Est, une course de fond au numérique
Aucune agglomération du Grand Est ne peut prétendre constituer un point névralgique du numérique hexagonal, mais toutes ont pris conscience des enjeux de la révolution en cours.
Smart Materials, du cœur aux fondeurs
Labellisé par le pôle de compétitivité Materalia, le FabLab Smart Materials initie les PME locales au vaste potentiel de l’impression 3D.