Pierre-Yves Lebreton est Directeur des Systèmes d’Information chez proLogistik, où il pilote les infrastructures IT, les data centers et la cybersécurité au service des solutions logicielles supply chain du groupe. Membre du COMEX, il dirige les opérations IT garantissant la disponibilité et la performance des plateformes SaaS exploitées 24h/24 et 7j/7 pour des clients en France et à l’international. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans les réseaux, les infrastructures critiques et les data centers, il porte également chez proLogistik une démarche de numérique responsable, visant à optimiser l’efficacité énergétique des infrastructures et des logiciels.