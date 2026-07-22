Numérique responsable : pourquoi la sobriété doit aussi se jouer dans les lignes de code

On associe souvent l’empreinte carbone du numérique aux hyperscalers ou aux gigantesques data centers. Pourtant, l’impact énergétique du digital concerne l’ensemble de l’écosystème : infrastructures, équipements… mais aussi logiciels.

Pour un éditeur de solutions logicielles exploitant ses propres infrastructures, la question est très concrète : comment réduire la consommation énergétique tout en garantissant performance, sécurité et disponibilité ? Chez proLogistik, cette réflexion s’est structurée dès 2021 autour d’une démarche de numérique responsable, qui combine modernisation des infrastructures, optimisation énergétique et sobriété logicielle. Voici le récit de la mise en place d’une politique d’ensemble rigoureuse.

Anticiper les contraintes réglementaires Le cadre réglementaire s’est renforcé ces dernières années avec le décret tertiaire, issu de la loi ELAN. Celui-ci impose aux bâtiments tertiaires de réduire progressivement leur consommation énergétique : –40 % d’ici 2030, –50 % d’ici 2040 et –60 % d’ici 2050.Pour les entreprises exploitant des data centers, ces objectifs représentent un défi important. En agissant simultanément sur plusieurs leviers techniques, proLogistik a réussi à atteindre 53 % de réduction de sa consommation énergétique dès 2025, soit l’objectif fixé pour 2040 avec 14 ans d’avance. Cette performance repose sur une stratégie progressive d’optimisation des infrastructures et des investissements importants. Le renouvellement des onduleurs et des équipements informatiques a permis d’améliorer significativement l’efficacité énergétique. Les nouvelles générations de serveurs et de systèmes de stockage offrent notamment des mécanismes d’optimisation dynamique de la consommation des processeurs. La modernisation de la climatisation constitue également un levier majeur. Dans les data centers, la température de consigne a été progressivement ajustée afin de réduire les besoins de refroidissement tout en respectant les marges de sécurité recommandées par les constructeurs. L’entreprise s’appuie également sur une mesure précise de ses consommations grâce à l’installation de sous-compteurs énergétiques permettant d’identifier les postes les plus énergivores. Une revue mensuelle des consommations énergétiques est également mise en place afin d’assurer un suivi régulier dans le temps, d’identifier rapidement d’éventuelles dérives et d’engager les actions correctives nécessaires.

Quand l’architecture des bâtiments devient un levier énergétique La conception architecturale des infrastructures joue elle-même un rôle déterminant dans la sobriété énergétique.Les data centers en propre par proLogistik (cloud privé et souverain) sont en partie enterrés, ce qui permet de bénéficier d’une inertie thermique naturelle. L’un d’eux dispose également d’une toiture végétalisée, qui limite l’exposition directe aux fortes chaleurs et améliore l’isolation.Cette approche architecturale permet de réduire l’impact des épisodes de canicule et de limiter le recours aux systèmes de refroidissement.

Le logiciel, angle mort de la transition énergétique Si les infrastructures sont souvent au cœur des stratégies de réduction d’empreinte carbone, un autre levier reste encore largement sous-estimé : le code lui-même. La manière dont un logiciel est développé influence directement les ressources informatiques nécessaires à son exécution. Un programme mal optimisé peut consommer davantage de cycles processeur, mobiliser plus de mémoire ou multiplier les accès disque, ce qui se traduit mécaniquement par une consommation énergétique plus élevée. Chez proLogistik, cette logique d’optimisation fait partie de la culture technique depuis plusieurs décennies. Les développeurs sont formés à produire un code efficace et économe en ressources, afin de limiter la charge sur les infrastructures. Cette approche est aujourd’hui renforcée par des outils de monitoring des performances applicatives. Chaque nouvelle version d’un logiciel est analysée pour mesurer son impact sur les ressources systèmes : utilisation CPU, consommation mémoire, accès disque ou flux réseau. Si une dérive est détectée, les équipes peuvent intervenir rapidement pour corriger l’optimisation. Cette vigilance permanente permet de maintenir un haut niveau de performance tout en évitant une inflation inutile de la puissance informatique… et donc de la consommation énergétique.

Vers un numérique durable La démarche engagée par proLogistik s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation du secteur numérique. Les prochaines étapes incluent notamment l’installation de films solaires sur les vitrages, le développement de panneaux photovoltaïques et la poursuite des certifications internationales, notamment ISO 27001 pour la sécurité des systèmes d’information et ISO 14001 pour le management environnemental. Au-delà des obligations réglementaires, cette trajectoire illustre une évolution de fond : la performance numérique ne se mesure plus uniquement en puissance de calcul ou en capacité de stockage. Elle se mesure désormais aussi à la capacité des entreprises à concevoir des infrastructures et des logiciels plus sobres, plus efficaces et plus durables.

Les cadres de référence Décret tertiaire : une trajectoire énergétique obligatoire. Le décret tertiaire impose aux bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² une réduction progressive de leur consommation énergétique : –40 % d’ici 2030, –50 % d’ici 2040, –60 % d’ici 2050. Les entreprises doivent suivre et déclarer leurs consommations sur la plateforme nationale OPERAT. Ce dispositif vise à accélérer la transition énergétique du parc immobilier tertiaire français. ISO 27001 : la norme de référence pour la sécurité informatique. ISO 27001 définit les exigences pour mettre en place un système de management de la sécurité de l’information.Elle couvre notamment la gestion des risques cyber, la protection des données et la continuité d’activité. ISO 14001 : piloter sa performance environnementale. La norme ISO 14001 fournit un cadre pour structurer la politique environnementale d’une organisation, mesurer ses impacts et mettre en place une démarche d’amélioration continue.