Un nouveau leadership cyber 

La sécurité est l’affaire de tous. Ce vieil adage n’a pas pris une ride alors que l’intelligence artificielle se déploie à tous les échelons des organisations. La modification des outils et solutions techniques utilisés par les collaborateurs, y compris au plus près des processus de création de la donnée dans la chaîne de l’information, s’accompagne d’un défi majeur en matière de sécurité de l’information.

Il est par exemple évident que la diversité des solutions proposées et leur facilité d’accès (notamment grâce au cloud) font que les équipes « métiers » prennent de plus en plus la main face aux DSI... parfois jusqu’à provoquer du « Shadow AI ». Mais dans le même temps, tous les employés n’ont pas la même agilité avec ces nouvelles technologies et beaucoup d’entre eux peuvent être paralysés, adopter des pratiques problématiques ou même choisir des solutions qui ouvrent des failles de sécurité que les experts cyber n’avaient pas imaginées. Et même les utilisateurs de la « Gen Z », réputés à l’aise avec la technologie, ne sont pas les derniers à se fourvoyer.

Alors comment reprendre la main et faire passer les bons messages ? Les organisations ont plus que jamais besoin de renforcer leur leadership cyber interne. CISO et RSSI doivent incarner différemment cette mise en évidence des nouveaux risques pris par les métiers et adresser les écarts potentiels avec l’analyse de risque globale menée par leur organisation. Comment leur redonner de la voix face à la dynamique de transformation IA, sans donner l’impression de couper les ailes aux métiers ?

Ce Cyber Excellence Sprint, organisé par Alliancy, propose aux chief information security officers et aux experts cyber de venir partager leurs expériences et leurs réalités opérationnelles. À partir d’une note d’analyse stratégique du pôle Études et Action d’Alliancy, les deux ateliers menés avec eux lors de cette soirée permettront de définir les 10 actions prioritaires à mettre en œuvre sur lesquelles les CISO s’accordent. L’occasion également de se confronter lors d’un diner de debrief, à la vision de spécialistes du marché de la data, qui aident les CISO à transformer leur propre métier.

Comment les CISO et RSSI peuvent-ils mieux peser sur les enjeux de transformation IA ?

Quelles pratiques et choix organisationnels fonctionnent pour empêcher la démultiplication des risques IA métiers ?