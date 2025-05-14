[Chronique] Risques et atouts de l’IA : une question éthique et politique, et un enjeu de cybersécurité

Face aux actualités qui se multiplient sur les IA génératives comme ChatGPT, Michel Juvin consacre sa nouvelle chronique à un état des lieux des risques et promesses que l’intelligence artificielle a amené dans l’Histoire. En s’interrogeant : quels sont les écueils à contourner dans cette nouvelle évolution de l’Homme ?