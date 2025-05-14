Dernières publications
Chronique
Agriculture, élevage, agroalimentaire... Les oubliés de la protection cyber ?
Notre chroniqueur Michel Juvin accompagne les travaux de jeunes talents de la cybersécurité au sein de l'Executive MBA de l’ESG CMSRI. Il met en lumière l'un des mémoires qui ont retenu son attention, sur un secteur dont les problématiques cyber sont souvent passées sous silence.
Chronique
Les vulnérabilités cognitives des cyber défenseurs en situation de crise
En enseignant au sein de l'Executive MBA de l’ESG CMSRI, notre chroniqueur Michel Juvin a la possibilité d'accompagner les travaux de jeunes talents de la cybersécurité. Pour ses chroniques 2026, il met en avant quelques unes de leurs productions qui ont retenu son attention.
Comment faire face à la crise de confiance dans Internet ?
Poursuivant son observation des attaques géopolitiques qui menacent l’économie et la société, Michel Juvin détaille comment le contexte actuel, qui compromet la philosophie initiale d’Internet, démultiplie les impacts de la guerre informationnelle.
Les entreprises à l’épreuve des attaques par désinformation
Dans sa nouvelle chronique consacrée aux enjeux géopolitiques des cybermenaces, Michel Juvin revient sur le contexte et les conséquences de la généralisation de la désinformation.
Banalisation de l’arme cyber en géopolitique : que peuvent faire les entreprises ?
Dans sa nouvelle chronique, Michel Juvin passe en revue les types de cybermenaces auxquelles sont confrontées les entreprises et détaille les réalités géopolitiques qui les rendent si omniprésentes. Tout en s’interrogeant : comment les organisations peuvent-elles réagir ?
[VIDEO] Le défi des identités numériques : quels sont les usages qui ont du sens pour les entreprises ?
Quels sont les meilleurs cas d’usage actuels de l’identité numérique ?
L’utilisateur au centre de la cyber-guerre : comment aider le « patient-zero » ?
Michel Juvin épingle la tentation de faire de l’utilisateur uniquement le « maillon faible » ou au contraire le « dernier rempart » en cybersécurité
[VIDEO] Centres Opérationnels de Sécurité : la nécessaire automatisation
Bastions de la défense contre les cybermenaces, les SOC (security operations centers) font face à une nécessité d'évolution rapide due à l'augmentation des risques sécuritaires.
[VIDEO] Gestion des risques cyber et innovation : comment bien naviguer en eaux troubles ?
Elections européennes, Paris 2024... rarement les enjeux de cybersécurité auront été aussi élevés du fait de l’actualité.
Comment réduire la menace d’une cyber-attaque ?
Notre chroniqueur Michel Juvin a mis en commun les bonnes pratiques de ses pairs experts en cybersécurité pour présenter une synthèse des actions
Cyberattaque : comment l’entreprise doit-elle gérer la communication avec le hacker qui la frappe ?
Notre chroniqueur Michel Juvin analyse les règles du jeu des échanges entre les hackers et leurs victimes. Comment une entreprise peut-elle faire de la communication une arme pour mieux se défendre ?
[Chronique] Protéger ses systèmes informatiques pendant les Jeux Olympiques : la check-list essentielle pour les entreprises
Notre chroniqueur Michel Juvin réalise un tour d’horizon complets des risques à anticiper et des actions à mener dans les entreprises en prévision des JO2024.
[Chronique] Passer du côté obscur ? A 5h du mat’, dans la tête d’un jeune talent de la cyber
La frontière entre expert en cybersécurité et hacker est parfois flou pour certains. Michel Juvin se met dans la peau d’un jeune spécialiste de la cyber
[Chronique] Vous voulez travailler dans la cybersécurité ? Ce qu’il faut savoir sur le métier des héros des temps numériques
Notre chroniqueur Michel Juvin fait le tour des interrogations qui animent souvent ceux qui veulent démarrer une carrière, ou se reconvertir, dans la cybersécurité. Au-delà de l’image qu’en présente les films et les médias, quelle est la réalité ?
[Chronique] Travailler dans la cybersécurité : portrait-robot de l’expert idéal
Notre chroniqueur Michel Juvin revient sur ses derniers échanges avec ses pairs pour essayer de dresser le portrait d’un Expert Cyber qui change de stature dans l’organisation. Dans une ode à son métier, il passe en revue les compétences techniques, fonctionnelles, organisationnelles et les soft-skills qui peuvent créer de véritables vocations.
[Chronique] Web3 : comment anticiper les risques pour saisir l’opportunité ?
Dans sa nouvelle chronique, Michel Juvin détaille un futur chantier pour de nombreuses organisations : saisir les opportunités du Web3.
[Emission spéciale] Les Carnets de Michel
Michel Juvin, passe du texte à la vidéo en menant une série d’entretiens avec des experts cyber rencontrés dans les allées du FIC
[Chronique] Risques et atouts de l’IA : une question éthique et politique, et un enjeu de cybersécurité
Face aux actualités qui se multiplient sur les IA génératives comme ChatGPT, Michel Juvin consacre sa nouvelle chronique à un état des lieux des risques et promesses que l’intelligence artificielle a amené dans l’Histoire. En s’interrogeant : quels sont les écueils à contourner dans cette nouvelle évolution de l’Homme ?
[Chronique] Le « Confidential Computing », une réponse pour la souveraineté des données en traitement et hébergées sur un Cloud ?
Face aux enjeux de souveraineté auxquels font face les entreprises, notre chroniqueur Michel Juvin explore le concept de « Confidential Computing », son fonctionnement technique et ses limites.
[Chronique] Chiffrement vs Quantique : où va-t-on ?
Il est dit que l’ordinateur quantique va rendre inopérant le chiffrement en sécurité informatique. Qu’en est-il vraiment ? Notre chroniqueur Michel Juvin vous propose un tour complet de la question.
[Chronique] Gouvernance de la cybersécurité : quelles questions doivent se poser les dirigeants ?
Notre chroniqueur Michel Juvin le reconnait : les entreprises en transformation sont promptes à s’interroger sur leur bonne gouvernance. En matière de cybersécurité, cette réflexion est aujourd’hui essentielle. Mais de quoi parle-t-on exactement ?
[Chronique] Entretien annuel : comment bien évaluer un expert cybersécurité ?
Notre chroniqueur Michel Juvin revient sur la délicate évaluation pour l’entreprise de ses experts cyber. Avec quel prisme et indicateurs peut-on réellement juger objectivement de l’efficacité d’un spécialiste de la cybersécurité aujourd’hui ?
[Chronique] Affaire Sullivan : quelles bonnes pratiques juridiques pour les experts Cybersécurité ?
Vous l’avez sans doute vu : Joe Sullivan, ancien CISO d’Uber a été condamné pénalement pour une fuite de données.
[Chronique] Faut-il doter son entreprise d’une assurance cyber ?
Suite aux nombreuses actualités récentes sur le sujet, notre chroniqueur Michel Juvin propose un tour d’horizon sur l’assurance cyber, ses mécanismes et ses limites.
[Chronique] Définir la stratégie cyber de son entreprise, chantier oublié de la transformation pour les dirigeants
Alors que les directions générales prennent de plus en plus le sujet de la cybersécurité en main, notre chroniqueur Michel Juvin revient sur l’intérêt d’un document trop souvent oublié à leur niveau : le plan stratégique cyber.