Une cyber « AI-ready » ?

“ Le véritable danger d’une intelligence artificielle avancée ne réside pas dans ce qu’elle fait, mais dans ce qu’elle nous pousse à devenir : créateurs d’outils que nous ne pouvons ni comprendre ni contrôler. ”

- Nick Bostrom, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (2014)

Dans un environnement informatique presque exclusivement assisté par des systèmes d’informations, les Systèmes d’Intelligence Artificielle (SIA) animés par des automates ou des agents viennent progressivement remplacer les actions humaines. Les organisations cybercriminelles ont rapidement trouvé dans les SIA la possibilité d’une part d’identifier des vulnérabilités dans les environnements informatiques et de développer des malwares sachant exploiter ces vulnérabilités.

Les attaques deviennent par extension toujours « ciblées » et donc plus dangereuses et difficiles à défendre. De plus, une nouvelle génération de malwares est en cours de développement par ces organisations criminelles. Leur objectif : anticiper les actions de recherches et d’identification anti-malwares en se métamorphosant à une vitesse proche d’un quartz d’ordinateur, rendant la détection quasiment impossible.

Dans ce contexte comment peuvent réagir les experts cyber ? Quelles sont les solutions de protection en cours de création parmi les fournisseurs spécialisés qui peuvent contrer ces nouvelles menaces ? Et plus largement, les organisations peuvent-elles tirer elles aussi parti de l’intelligence artificielle pour véritablement faire la différence pour leur cybersécurité ?

Ce Cyber Excellence Sprint, organisé par Alliancy, propose aux chief information security officers et aux experts cyber de venir partager leurs expériences et leurs réalités opérationnelles. À partir d’une note d’analyse stratégique du pôle Études et Action d’Alliancy, les deux ateliers menés avec eux lors de cette soirée permettront de définir les 10 actions prioritaires à mettre en œuvre sur lesquelles les CISO s’accordent. L’occasion également de se confronter lors d’un diner de debrief, à la vision de spécialistes du marché cyber sur l’évolution des solutions IA de protection pour défendre les organisations.

Quels sont aujourd’hui les impacts concrets de l’IA sur les attaques avérées contre les organisations ?

Comment s’organiser en tant que CISO pour s’en prémunir ?