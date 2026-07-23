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menace cyber

Le Cigref alerte sur l’accélération des attaques dopées à l’IA 

Le club informatique des grandes entreprises françaises estime que l’Europe doit rapidement renforcer son autonomie en intelligence artificielle pour faire face à une nouvelle génération de cybermenaces. 

Tiago Gil

Tiago Gil

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 23 juillet 20261 min de lecture
Le Cigref alerte sur l’accélération des attaques dopées à l’IA

Dans une nouvelle note consacrée aux liens entre intelligence artificielle et cybersécurité, le Cigref alerte sur une transformation profonde du paysage des menaces. Selon l’association, les entreprises doivent désormais faire face à des attaques automatisées capables d’exploiter des failles plus rapidement que les capacités humaines de réaction. Le Cigref pointe notamment la réduction du délai entre la découverte d’une vulnérabilité et son exploitation par des attaquants, ainsi que la multiplication des campagnes automatisées capables de contourner les dispositifs traditionnels de défense. Pour l’organisation, la cybersécurité n’est plus seulement une question technique : elle devient un enjeu stratégique lié aux rapports de force géopolitiques autour de l’intelligence artificielle. 

L’Europe face au défi de son autonomie technologique 

Le Cigref estime que l’accès à des modèles d’IA avancés spécialisés dans la cybersécurité est désormais une condition de résilience pour les organisations. L’association met en garde contre une dépendance européenne à des technologies étrangères, qui pourrait fragiliser les entreprises en cas de restrictions d’accès décidées par des puissances extérieures. Pour répondre à cette menace, le Cigref appelle à la création d’une coalition industrielle européenne capable de mutualiser les investissements nécessaires au développement de modèles d’IA de pointe. L’association demande également un soutien accru des pouvoirs publics et défend une approche « Security by Design », imposant aux acteurs numériques d’intégrer la sécurité dès la conception de leurs solutions. 

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