Carnets
La Data, une clef dans la transformation des entreprises
Le deuxième pilier de la transformation des entreprises, la data se caractérise par 4 actions que nous avons mis en avant dans notre hors-série « Le Numérique en Pratique » : construire sa stratégie, développer le service au client, garantir la confiance et apprivoiser le RGPD.
Enquête Alliancy - Votre vision sur la collaboration IT/Métiers ?
[ENQUETE] Dans l'édition 2019 de son programme numérique en pratique, Alliancy approfondit cette question centrale des projets de transformation et d'innovation. Catherine Moal, rédactrice en chef, revient sa vision de cette relation DSI/métier, de ses enjeux.
Bertrand Baret (EY Consulting) : « Le numérique impacte toutes les fonctions traditionnelles de l’entreprise »
Pour s’adapter à l’immédiateté, les entreprises des secteurs privé et public se transforment en permanence pour répondre aux nouvelles attentes, comportements et usages des clients, collaborateurs et citoyens…
L'album photo de notre Meetup Le Numérique en Pratique
Anthony Afflelou, co-directeur de la transformation du groupe Afflelou, Catherine Croiziers directrice de la transformation digitale et des SI d'Agrial et Alexandra Charnelet, directrice marketing et digital d'Elsan ont partagé avec nous leurs retours d'expérience sur leur transformation : connaissance client, parcours patient et intelligence collective ont été à l'ordre du jour !
Rencontre avec Didier Guyomarc'h (Zscaler)
[Chronique de Sylvain Fievet] Pour Didier Guyomarc'h, patron Europe du Sud de Zscaler, internet devenant la dorsale des échanges de l'information et le monde devenant plus nomade, les process pour assurer la sécurité des transactions et des données doivent changer.
Rencontre avec Alexandre Templier (Quinten)
[Chronique de Sylvain Fievet] Pour Alexandre Templier, président fondateur de Quinten, les entreprises qui ont réussi à transformer leurs données en valeur ont un vrai avantage compétitif sur leur marché.
Rencontre avec Olivier Vallet (Docapost)
[Chronique de Sylvain Fievet] Rencontre avec Olivier Vallet, PDG du groupe Docapost, filiale numérique du Groupe La Poste. Docapost développe de plateformes de services Saas omniicanale pour améliorer la relation client, citoyen, patient... dans ses secteurs de prédilection : banque/assurances, santé, collectivités territoriales.
Le système d’information – Un socle en pleine métamorphose pour transformer l’entreprise
Le système d’information est devenu en quelques années le socle essentiel de la transformation des entreprises qui veulent s’emparer des opportunités du numérique. Son ouverture et sa capacité d’adaptation déterminent le chemin des possibles qui se présente à une organisation.
La sécurité, une clef dans la transformation des entreprises
Dorian Marcellin revient en vidéo sur les enjeux de la sécurité, les témoignages marquants ainsi que les points à retenir de notre extrait « La sécurité au cœur de la transformation » à télécharger sur Alliancy pour encore une semaine. Inspirez-vous !
La sécurité – Une nouvelle culture pour renforcer la transformation de l’entreprise
La sécurité est devenue en quelques années une composante essentielle dans la transformation des entreprises, qui dépasse le système d’information et les enjeux techniques. La prise en compte réelle de ses enjeux implique une évolution dans la culture d’entreprise.
Prestataires du numérique : des objets de transformation non identifiés
Alliancy présente les résultats de son enquête « Le Numérique en pratique » réalisée auprès de prestataires du monde numérique. Notre sélection des « 100 », sur plus de 300 répondants, peut guider efficacement les entreprises dans leur transformation.
L’IoT – Industrialiser la connectivité des services et changer la donne
Outil clé pour avoir accès en temps réel à la donnée, la connectivité est un socle de la transformation des entreprises. Elle offre, à travers l’Internet des objets, des services qui dépassent la traditionnelle mobilité télécom pour toucher aux enjeux des métiers. Une dizaine d’acteurs expliquent comment ils ont mis en place une solution d’IoT et ce qu’ils en attendent dans l’évolution de leur business-modèles.
L'IoT, une clef dans la transformation des entreprises
Le troisième pilier de la transformation des entreprises, la connectivité et notamment l'IoT, se caractérise par 3 actions que nous avons mis en avant dans notre hors-série « Le Numérique en Pratique » : Intégrer l'IoT à ses process industriels et commerciaux, faire cohabiter innovation et sécurité et découvrir de nouveaux business models.
Laurianne Thiebaut (Essilor France) « Nos collaborateurs pensent aux impacts business de la donnée personnelle »
Laurianne Thiebaut, DSI d’Essilor France, revient sur les dispositions prises pour accompagner les équipes de développeurs pour apprivoiser le RGPD. Ce étant perçu comme une opportunité de marque pour le leader mondial du verre correcteur.
La data – de l’amélioration de la relation client à l’émergence de nouveaux modèles d’affaires
Les données sont au cœur de la transformation des entreprises. Leur nombre et leur variété permet à ces dernières d’avoir à la fois une connaissance plus approfondie de leur clientèle pour répondre à leurs besoins et d’imaginer de nouveaux business-modèles.
Rencontre avec Samuel Bonamigo (Salesforce)
Chronique de Sylvain Fievet Rencontre avec Samuel Bonamigo , DGA de Salesforce France, investir et former sont parmi les clés indispensables pour continuer à mieux servir ses clients.
L'humain - changer sa gouvernance pour se transformer
Le discours est entendu : l’Humain doit être au cœur des transformations vécues par notre économie à l’ère numérique. Mais après l’avoir dit, comment fait-on ? Les exemples d’entreprises qui changent leur gouvernance de la transformation montrent des adaptations à tous les niveaux de l’organisation.
L'humain, une clef dans la transformation des entreprises ?
Selon nous, le premier pilier de la transformation des entreprises, l’impact de l’humain se caractérise par 3 actions que nous avons mis en avant dans notre hors-série « Le Numérique en Pratique » : développer l'expérience salarié, insuffler la culture client et réorganiser la vie au bureau.
Entretien avec Catherine Moal, à l’occasion de la sortie du hors-série « Le numérique en pratique »
Tous les managers que nous avons eu l’occasion d’interviewer, de rencontrer, d’écouter nous l’ont dit : La question n’est plus de savoir si nous devons transformer nos entreprises ou pas mais bien comment mettre en œuvre cette transformation et avec qui… C’est pour cela que nous avons lancé il y a 8 mois « Le numérique en pratique ».
Infographie - Objets de Transformation Non-Identifiés ?
Les entreprises qui mènent leur transformation dans un monde de plus en plus numérique sont confrontées à un marché de l’offre souvent confus. Le discours porté par les prestataires de solutions ou services numériques ne facilite pas forcément leur identification dans la chaine de valeur de la transformation des entreprises. Nous avons mené une enquête auprès de plus de 300 potentiels accompagnateurs de la transformation des entreprises sur leur façon de se mettre en valeur auprès d’un client. Panorama.
Sécurité : sur quelles urgences CISO et RSSI se sentent-ils seuls ?
Pour ce comité éditorial consacré au pilier Sécurité du programme Le Numérique en Pratique, Alliancy a accueilli à la rédaction un groupe de chief information officer et de responsable de la sécurité des SI, afin de déterminer les thèmes qui n’étaient pas suffisamment mis en lumière aujourd’hui dans leur écosystème.
Rencontre avec Françoise Farag (Salvia Développement)
[Chronique de Sylvain Fievet] Voici une démarche entrepreneuriale très inspirante que celle incarnée par Françoise Farag dirigeante de Salvia Développement. Avec quelques managers elle décide de prendre la tête d'un projet de rachat de sa division au sein du groupe SAGE. 4 ans après ...
Les entreprises face aux nouveaux usages télécoms
En octobre 2016, les usages internet mondiaux ont été pour la première fois plus importants depuis des smartphones et tablettes que depuis des ordinateurs. Ce basculement, qui était attendu depuis longtemps, pourrait rester un simple clin d’oeil, s’il n’était pas le signe de changements plus profonds d’usages, qui ont des impacts en cascade pour les entreprises.
Sécurité : quelles priorités pour 2018 ?
Parler vrai – sans langue de bois – entre clients et prestataires du numérique : Alliancy a accueilli dans ses locaux RSSI et experts de la sécurité pour un riche échange autour des axes de travail urgents pour les entreprises dans les mois à venir.
Infographie – 7 priorités face aux nouveaux usages télécoms
Cette infographie, réalisée dans le cadre de l’Observatoire des usages télécoms 2017, en partenariat avec Saaswedo, présente les 7 priorités en matière de télécom pour les entreprises.