Infographie - Objets de Transformation Non-Identifiés ?

Les entreprises qui mènent leur transformation dans un monde de plus en plus numérique sont confrontées à un marché de l’offre souvent confus. Le discours porté par les prestataires de solutions ou services numériques ne facilite pas forcément leur identification dans la chaine de valeur de la transformation des entreprises. Nous avons mené une enquête auprès de plus de 300 potentiels accompagnateurs de la transformation des entreprises sur leur façon de se mettre en valeur auprès d’un client. Panorama.