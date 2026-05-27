Chronique

La parution du dernier livre de Nouamane Cherkaoui, "Sous l'emprise du code : comment le numérique menace la souveraineté des Etats" (Ed. Eyrolles), est un révélateur qui donne envie d'agir.

Sylvain Fievet CEO, Chief Ecosystem Officer | Alliancy

Publié le 27 mai | Mis à jour le 28 mai Lecture 5 min.

Je suis intervenu aux cotés de Nouamane Cherkaoui sur une rencontre franco-allemande consacrée à nos vulnérabilités technologiques. Le constat partagé ce soir-là était sans appel : l'Europe n'a plus le luxe de l'attentisme. Ceux qui suivent ses travaux depuis des années savent que l'indépendance numérique n'est pas chez lui un mot-valise de circonstance, mais une exigence de longue date. La parution de son livre, Sous l'emprise du code, vient aujourd'hui magistralement donner corps à cette réflexion de fond. L'épaisseur matérielle du pouvoir numérique Ce livre éclaire. Il rend visible l'épaisseur réelle du numérique. Il relie le code aux infrastructures, les usages aux chaînes de dépendance, les plateformes aux rapports de force, les données aux enjeux de souveraineté, les choix techniques aux capacités politiques et économiques d'agir. C'est ce qui en fait un livre important. On y comprend que le numérique n'est plus un environnement de services. Il est devenu une architecture du pouvoir contemporain. Cloud, IA, algorithmes, puces, câbles, énergie, normes, contrats, plateformes : tout cela compose une infrastructure qui organise nos économies, nos administrations, nos entreprises et nos vies quotidiennes.

Nouamane met de l'ordre là où le débat reste dispersé

La force du livre tient à cette capacité à rendre lisible un monde devenu complexe. Nouamane met de l'ordre là où le débat reste dispersé. Il donne au lecteur un cadre pour comprendre ce qui se joue derrière les outils, derrière les interfaces, derrière les promesses de fluidité et d'efficacité. Sa formule est juste : « La véritable souveraineté ne consiste pas à nier les interdépendances, mais à choisir de manière lucide les dépendances acceptables ». Cette idée, à elle seule, déplace le débat. La souveraineté n'est plus un état à atteindre. Elle devient une discipline à exercer. Transformer l'inquiétude en exigence de lucidité Et surtout, le livre donne envie d'agir. C'est sans doute ce qui m'a le plus marqué. Sous l'emprise du code transforme une inquiétude diffuse en exigence de lucidité. Il invite à regarder nos dépendances non comme une fatalité, mais comme un champ de décisions à reprendre. Où sommes-nous exposés ? De qui dépendons-nous ? Quels choix avons-nous vraiment ? Quelles alternatives pouvons-nous faire grandir ? Quels contrats, quelles architectures, quelles compétences, quelles alliances devons-nous renforcer ? Cette lecture résonne naturellement avec les travaux que nous menons. Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec des DSI, des directions achats, des juristes IT, des acteurs publics et privés sur la maîtrise des dépendances technologiques. Notre démarche est résolument opérationnelle : cartographier les dépendances, qualifier les risques, documenter les alternatives, partager les retours d'expérience, redonner aux organisations leur capacité de négociation et de décision. Le livre de Nouamane donne une profondeur supplémentaire à cette démarche. Il rappelle que ces sujets ne relèvent pas uniquement de l'IT, des coûts ou de la conformité. Ils touchent à la liberté d'action des organisations. Une clause de réversibilité, une trajectoire cloud, un choix d'IA, une dépendance SaaS, une politique d'achat, une stratégie open source : chacun de ces sujets engage bien plus qu'un arbitrage technique. Chacun dessine une part de notre autonomie future.

― (c) Alliancy