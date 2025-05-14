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Nouamane Cherkaoui

Directeur général adjoint | BPCE Solutions informatiques

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Description

Nouamane Cherkaoui est Directeur Général Adjoint de BPCE Solutions Informatiques, en charge de la Transformation et de la Stratégie. Il a piloté des programmes technologiques, data et digitaux au sein de plusieurs grandes institutions financières — Groupe BPCE (Caisse d'Épargne, Natixis), Société Générale (dont Franfinance, en tant que DSI) et La Banque Postale — sur les métiers de la banque de détail, des crédits, des paiements, de l'assurance et de la gestion d'actifs.

Auteur de Sous l'emprise du code : comment le numérique menace la souveraineté des États (Éditions de l'Éclaireur), il y développe une lecture critique des dépendances technologiques européennes et des conditions d'une véritable autonomie stratégique. Il est également co-auteur, avec Jean Barrère et Pejman Gohari, de Le nouvel horizon de la transformation digitale (Dunod, deux éditions), et intervient régulièrement comme chroniqueur (JDN, Digital First Magazine) et conférencier sur la transformation, la data, l'intelligence artificielle et la souveraineté numérique.

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Sous l'emprise du code : l'heure de la souveraineté numérique à hauteur d'action

La parution du dernier livre de Nouamane Cherkaoui, "Sous l'emprise du code : comment le numérique menace la souveraineté des Etats" (Ed. de L'Eclaireur), est un révélateur qui donne envie d'agir.

What's Next, CIO : quel socle fournir pour accélérer sur l'IA ?

Est-on capable de dresser le portrait-robot d’un chief information officer « AI-ready » pour 2026 ? Cette question a animé les échanges de la soirée de clôture du programme « What’s Next, CIO ? » 2025 d’Alliancy, le mercredi 26 novembre.
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[🎥Alliancy Inspiration] Que faut-il aux DSI des banques pour être vraiment un levier d’innovation business ?

Dans cette émission Alliancy Inspiration, Nouamane Cherkaoui, ex-DSI chez Franfinance (Société Générale) récemment arrivé chez IT-CE (Groupe BPCE) témoigne des défis qu’il doit relever, en intégrant les nouvelles réalités business des banques.
Nouamane-Cherkaoui-(IT-CE)

Nouamane Cherkaoui (IT-CE) : « Des architectures de plus en plus ouvertes pour accompagner la transformation des métiers »

Pour Nouamane Cherkaoui, ex-DSI de Franfinance FAP (Filiale de la Société Générale) et désormais Directeur Solutions Métier du Marché des Particuliers au sein d’IT-CE (Groupe BPCE), la DSI est un centre de transformation et un artisan de la démarche d’ouverture sur l’écosystème de l’entreprise.
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