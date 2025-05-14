Nouamane Cherkaoui est Directeur Général Adjoint de BPCE Solutions Informatiques, en charge de la Transformation et de la Stratégie. Il a piloté des programmes technologiques, data et digitaux au sein de plusieurs grandes institutions financières — Groupe BPCE (Caisse d'Épargne, Natixis), Société Générale (dont Franfinance, en tant que DSI) et La Banque Postale — sur les métiers de la banque de détail, des crédits, des paiements, de l'assurance et de la gestion d'actifs.

Auteur de Sous l'emprise du code : comment le numérique menace la souveraineté des États (Éditions de l'Éclaireur), il y développe une lecture critique des dépendances technologiques européennes et des conditions d'une véritable autonomie stratégique. Il est également co-auteur, avec Jean Barrère et Pejman Gohari, de Le nouvel horizon de la transformation digitale (Dunod, deux éditions), et intervient régulièrement comme chroniqueur (JDN, Digital First Magazine) et conférencier sur la transformation, la data, l'intelligence artificielle et la souveraineté numérique.