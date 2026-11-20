Il suffit d'un zéro pour annuler une multiplication, quels que soient les autres facteurs. Yann Lechelle, ancien CEO de Scaleway et cofondateur de Probabl, a tiré de cette règle d'écolier la keynote du Look'Up consacré à la souveraineté européenne, jeudi 19 novembre au Hub de Bpifrance à Paris.Pour Yann Lechelle, la France a préféré faire la moyenne de ses atouts, l'énergie, les talents et la recherche, en oubliant qu'elle a manqué le web, les puces, le mobile, le cloud puis l'IA. “Je vous invite à vous intéresser à la moyenne géométrique”, a-t-il lancé, car “la moyenne géométrique de 0 et 1, c'est 0” et combler ses faiblesses rapporte plus que polir ses points forts. “La bonne nouvelle, c'est que l'Europe est une superpuissance, elle est très riche”, a-t-il poursuivi, puisqu'elle consacre 400 milliards d'euros par an au cloud et au logiciel, surtout chez des Américains, et que 10 % réorientés injecteraient 40 milliards dans des produits européens. L'offre existe au meilleur niveau, a-t-il assuré, mais ses acteurs “sont trop petits” pour rassurer des acheteurs fidèles à leurs habitudes.

Les acheteurs au pied du mur

Jérôme Lecat a exhorté l'entreprise à préserver “une liberté effective de choix”, qui suppose standards et compétences internes. Marc Pezin, Chief Marketing Officer chez Vates, dont l'hyperviseur XCP-ng est né d'un fork de XenServer, a prévenu que “l'open source seule n'est pas une garantie” car elle reste “avant toute chose une liberté juridique”, vaine sans expertise.