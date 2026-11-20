ACHATS souverains
Acheter européen, le réflexe qui manque encore à la souveraineté numérique
Cliente à 400 milliards d'euros par an du cloud et du logiciel, l'Europe boude les siens. Jeudi au Hub de Bpifrance, Yann Lechelle et quatre dirigeants ont instruit le procès de l'acheteur.
Il suffit d'un zéro pour annuler une multiplication, quels que soient les autres facteurs. Yann Lechelle, ancien CEO de Scaleway et cofondateur de Probabl, a tiré de cette règle d'écolier la keynote du Look'Up consacré à la souveraineté européenne, jeudi 19 novembre au Hub de Bpifrance à Paris.Pour Yann Lechelle, la France a préféré faire la moyenne de ses atouts, l'énergie, les talents et la recherche, en oubliant qu'elle a manqué le web, les puces, le mobile, le cloud puis l'IA. “Je vous invite à vous intéresser à la moyenne géométrique”, a-t-il lancé, car “la moyenne géométrique de 0 et 1, c'est 0” et combler ses faiblesses rapporte plus que polir ses points forts. “La bonne nouvelle, c'est que l'Europe est une superpuissance, elle est très riche”, a-t-il poursuivi, puisqu'elle consacre 400 milliards d'euros par an au cloud et au logiciel, surtout chez des Américains, et que 10 % réorientés injecteraient 40 milliards dans des produits européens. L'offre existe au meilleur niveau, a-t-il assuré, mais ses acteurs “sont trop petits” pour rassurer des acheteurs fidèles à leurs habitudes.
Les acheteurs au pied du mur
Jérôme Lecat a exhorté l'entreprise à préserver “une liberté effective de choix”, qui suppose standards et compétences internes. Marc Pezin, Chief Marketing Officer chez Vates, dont l'hyperviseur XCP-ng est né d'un fork de XenServer, a prévenu que “l'open source seule n'est pas une garantie” car elle reste “avant toute chose une liberté juridique”, vaine sans expertise.
Les clients de VMware l'ont appris quand Broadcom a multiplié par cinq à dix les prix d'un code fermé. Scaleway a tout redéveloppé quand son fournisseur de stockage est passé chez OVHcloud, et “ce jour-là, c'est devenu une vision, une obligation, une décision stratégique”, a raconté Albane Bruyas, COO et CCO de Scaleway. Hachette Livre, qui pèse plus d'un tiers du manuel scolaire numérique, s'est vu écarter d'un appel d'offres ministériel par un critère SecNumCloud surgi à la dernière minute. “Il nous faut bouger”, en a conclu le driecteur e-education d’Hachette Livre, Ivan Ostrowicz, décidé à quitter Azure.
Albane Bruyas a demandé d'“accepter que le fournisseur européen soit imparfait” et a balayé le cliché d'une souveraineté aussi chère que le bio, puisque chez Scaleway “on fait du bio et en plus il est plutôt moins cher.”Marc Pezinpour qui “on ne peut pas vraiment demander aux utilisateurs d'investir et d'attendre ensuite que la solution émerge”, a appelé les éditeurs à collaborer.