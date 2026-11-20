Cybermenaces croissantes, prise en main de l'IA, tensions autour des data centers : les collectivités abordent le numérique sous forte pression, au moment où les nouveaux exécutifs municipaux dessinent les arbitrages de leur mandat. À quelques jours de l'édition 2026 du Salon des maires (24-26 novembre, Paris Expo Porte de Versailles), sa directrice, Stéphanie Gay-Torrente, détaille les réponses apportées aux élus et à leurs équipes.

Cette édition s'ouvre dans un contexte politique particulier : après les municipales de 2026, mais avant la présidentielle de 2027. En quoi cela pèse-t-il sur l'organisation et le contenu de l'événement ?

Nous sommes à un moment charnière. Les nouveaux exécutifs municipaux sont installés depuis le printemps et vivent leur première année de mandat, celle où se préparent tous les arbitrages pour les années à venir. C'est très visible sur le numérique : des feuilles de route sont clairement préparées par les équipes, ce qui est assez notable à cette échelle.

Dans le contexte actuel, notre rôle n'est cependant pas d'être une tribune politique : c'est davantage celui du congrès organisé en parallèle par l’Association des Maires de France. Le salon est plutôt un lieu où les élus viennent chercher des outils et des méthodes, où le secteur public, le secteur privé et le monde associatif échangent, se rencontrent, parfois se découvrent. La moitié des exposants est d’ailleurs renouvelée chaque année. L'objectif reste de trouver ensemble des solutions très concrètes aux différents besoins opérationnels des collectivités locales.

Dans un contexte de mobilisation sociale très polarisant et de budgets tendus, le sujet de la transformation numérique est-il moins audible que dans les précédentes éditions ?

Au contraire, il est beaucoup plus audible. Le numérique a longtemps progressé lentement dans les collectivités, avant de connaître une accélération très forte, portée par la demande elle-même : les acteurs de la cybersécurité notamment sont bien installés depuis quelques années, et l'IA est montée très fortement, avec l'intégration et la prise en main de ces outils par les équipes municipales.

Face à cette accélération, nous avons voulu proposer aux exposants et aux visiteurs de se retrouver autour d'un numérique en confiance, c'est-à-dire utile, sobre et souverain. Ces adjectifs ne sont pas anodins. Le sujet n'est pas une compétence verticale très délimitée : nous voulons que des non-experts puissent aller à la rencontre des entreprises sans appréhension. Cette terminologie crée le pont entre l'attendu des collectivités et des entreprises dont les solutions sont sans doute très intéressantes, mais qui doivent surtout montrer ce qu’elles rendent très concrètement comme services aux équipes sur tel ou tel projet.

Les collectivités sont une cible de premier plan pour beaucoup de cyberattaques : a-t-on vu un sursaut chez les maires, en termes de moyens et de mobilisation pour apporter des réponses ?

Oui, et sans ambiguïté. La cybersécurité est un peu la priorité de ce mandat, ne nous le cachons pas : les équipes municipales arrivent au salon avec ce besoin très clairement exprimé. C'est d'ailleurs la montée des enjeux de cybersécurité qui a fortement fait progresser, dans les attentes des élus, le sujet de la souveraineté. Côté offre, la réponse se structure en conséquence.

Où en sont, pour vous, les collectivités en termes de « trajectoire IA » ?

Il y a une vraie curiosité pour appréhender l'IA et savoir comment elle peut rendre des services, autour d'usages très pragmatiques. Le premier, c'est l'aide à la décision : traiter de la donnée, documenter, synthétiser, être en capacité de traiter l'information abondante. C'est un sujet qui traverse tous les projets et tous les investissements publics. Vient ensuite l'automatisation : le travail administratif est lourd, et il s'agit encore de traiter beaucoup de documents et de données, notamment réglementaire, alors que les évolutions réglementaires se succèdent avec une grande régularité. Enfin, il y a une attention forte portée à tout ce qui peut permettre d’améliorer la qualité du service rendu au citoyen. Le salon traduit cette curiosité dans sa programmation, avec des conférences comme « Oser l'IA à l'échelle des territoires » ou « Réussir son mandat à l'ère de l'IA ».

Selon la Banque des territoires, « l'IA souveraine » désirée par beaucoup d'élus reste une aspiration difficile à concrétiser. Est-ce concrètement un sujet pour toutes les collectivités ?

L'IA souveraine, concrètement, c'est d'abord une question de protection des données : celles issues des habitants, celles propres à chaque collectivité. C'est la préoccupation principale autour de la donnée aujourd'hui sur les territoires, et elle est effectivement très forte. Mais il faut avoir en tête que les petites communes n'ont ni DSI, ni experts sur ces questions. C'est pour cela que nous insistons sur des solutions en confiance : faire appel à un fournisseur doit supposer des garanties que l'usage de l'outil va préserver les sujets de souveraineté territoriale.

Côté marché, les acteurs sont de plus en plus nombreux. Or, quand il y a le choix, la compétitivité oblige à répondre de façon excellente aux préoccupations des interlocuteurs. Les spécialistes de l'IA sont présents au salon depuis trois ou quatre ans. Ils commencent donc à bien s’adapter à la nature des demandes de notre public. Leur participation est en effet un moyen d'écouter les collectivités et de comprendre leurs besoins : le salon ne met pas seulement en regard des demandes déjà spécifiées et des solutions prêtes à mettre en place. Ces échanges servent aussi à préparer les solutions de demain.

La formation des élus et des agents sur le numérique était un besoin criant exprimé dans les précédentes éditions. Le salon s'est-il adapté à cette problématique, sur le fond ou la forme ?

La formation a été l'un de nos points d'entrée sur le numérique : les premiers espaces de conférences dédiés parlaient précisément de transformation numérique et de son impact sur les compétences et les attentes. Aujourd'hui, ce sujet est beaucoup plus intégré. Il faut savoir que les équipes territoriales sont de fait en formation permanente : des organismes y sont dédiés, le CNFPT essentiellement, qui accompagne et forme les élus tout au long de leur carrière. On parle souvent de la formation dans le cadre privé, mais dans le cadre public, c'est un domaine très encadré, soutenu par des investissements forts, qui accompagne l'évolution des agents dans leur parcours professionnel, sur les outils, les méthodes et les aspects réglementaires. Autre point notable : l'IA peut elle-même renforcer cette dynamique. C'est aussi un outil qui permet de produire des supports de formation plus agiles et plus réguliers, sur des sujets techniques comme généralistes. L'IA est à la fois un sujet d'apprentissage et un facilitateur.

Comment s'articulent aujourd'hui les enjeux de développement numérique et de responsabilité environnementale dans les contenus portés pour les maires et leurs équipes ?

Le « sobre » de notre promesse n'est pas décoratif : il engage à s'assurer que le numérique n'impacte pas négativement les enjeux environnementaux et sociétaux des projets locaux. Les data centers en sont l'illustration la plus nette. C'est un défi d'acceptabilité fort sur les territoires, et le sujet sera présent au salon cette année, avec une chaîne complète : du foncier aux usages locaux, en passant par les enjeux de raccordement énergétique.

Il faut aussi le regarder côté développement économique. Les entreprises cherchent à s'implanter sur des territoires où elles trouveront l'ensemble des « utilities » possibles, et la capacité de calcul à proximité de l'activité en fait partie. Accueillir un data center s'inscrit donc aussi dans des objectifs de territoires productifs, de réindustrialisation, de développement économique local. Reste que ces projets sont longs : on peut avoir trouvé les financements et attendre cinq à six ans le début des travaux, comme on l'a connu sur d'autres sujets par le passé, les télécoms ou certains projets d'énergies renouvelables. Et l'acceptabilité n'est pas une spécificité française : c'est une tendance mondiale, qui doit être traitée de façon plus globale.

Dans cinq ans, que pourrait être le Salon des maires si les collectivités réussissent entre-temps à passer un cap dans leur transformation numérique ?

Il y a cinq ou six ans, nous parlions de transition et de transformation : nous étions vraiment sur une approche de sensibilisation. Aujourd'hui, avec un cadre qui donne le ton, l'attendu des utilisateurs est dans le sujet. C'est l'utilisateur qui définit ses besoins numériques et, en définitive, ses cahiers des charges. C'est une tendance que l'on voit de manière plus globale dans la société : le numérique n'est plus seulement un sujet d'expert, il est rendu aux utilisateurs, beaucoup plus en amont qu'il ne l'a été ces vingt dernières années, pour définir ce qui nous est vraiment indispensable. Les collectivités se sont emparées de l'IA exactement ainsi : se demander comment ça règle leurs problèmes, plutôt que de laisser des experts de l'informatique ou du numérique définir pour elles.

Si ce mouvement se confirme, les solutions n'en seront que plus efficientes, plus acceptables et plus utiles aux grands enjeux auxquels la société fait face aujourd'hui. L'acceptabilité découlera du besoin : quand une solution vient des équipes et correspond à leur besoin, y compris de la secrétaire de mairie qui en fait l'usage quotidien, elle est naturellement acceptable, et ses utilisateurs s'en font même ambassadeurs. Ce qui ne l'est pas, c'est ce qui est imposé par le haut et exige de traverser un fossé.