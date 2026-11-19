“Bienvenue dans l’époque de l’IA”, a déclaré Octave Klaba, CEO de OVHcloud, en ouverture de la 13ème édition de l’annuel OVH AI Summit. C’est toutefois Yanniv Frida, Chief Product and Technology Officer, qui a posé le fil rouge de la journée : “L'IA ce n'est pas un produit, c'est une stack. Elle va de l'électricité qui alimente un GPU, jusqu'à l'application que vos collaborateurs utilisent le matin. [...] Et on est en train de la construire avec vous et pour vous”, affirme-t-il. Il a ensuite détaillé les 5 couches sur lesquelles OVHcloud intervient désormais : infrastructure, orchestration, entraînement et inférence, l’IA en tant que plateforme-as-a-service (PaaS) et enfin l’IA en tant que SaaS.

Des GPU de dernière génération, adossés à une réserve d’énergie

La conférence a été ponctuée par une longue série d’annonces saluée, comme rarement, par des salves d’applaudissements. D’abord sur les puces et plus particulièrement sur la mise en disponibilité des deux dernières générations des GPU Nvidia à savoir Blackwell B300 et Rubin R200. Octave Klaba en a d’ailleurs fait un argument de différenciation : “Nous sommes le seul fournisseur de cloud européen capable de les fournir dans plusieurs régions au monde, en Europe, en Amérique du Nord et même en Asie-Pacifique", se targue-t-il. Mais ces processeurs sont extrêmement gourmands en électricité, et c’est là que se joue, selon lui, la crédibilité de l’offre. Le dirigeant a donc tenu à rassurer sur sa réserve énergétique, d’autant que le groupe revient de loin. Pendant trois ans, faute de ressources suffisantes, OVHcloud les a réservées à ses clients existants plutôt que de les utiliser pour en conquérir de nouveaux. Aujourd’hui, le compteur est repassé dans le vert : 110 mégawatts de capacité libre, sur 250, pourraient accueillir jusqu’à 60 000 puces Blackwell. Selon lui, cela égale les performances des plus grandes plateformes mondiales, avec une différence de taille : le tout se situerait sur le sol européen.

Des bacs à sable “serverless” pour agents IA

Ce socle matériel alimente l’argument central de la maison, que Yanniv Frida résume ainsi : “Chez OVH, on a une particularité : on fabrique nos serveurs, on construit nos data centers, on les refroidit à l’eau, on opère notre propre réseau, on ne loue pas les couches à quelqu’un d’autre, on les maîtrise de bout en bout.” Cette intégration se traduit jusque dans la gestion du trafic réseau et de l’allocation des GPU, également assurée par l’hébergeur. La même logique se prolonge sur la couche d’orchestration, où OVHcloud propose des bacs à sable “serverless” pour agents. Il s’agit d’environnements d’exécution isolés, destinés à faire tourner de manière sécurisée le code généré par les agents IA. Leur caractère éphémère répond avant tout à un enjeu économique : faire tourner un agent 24h/24 sur un serveur virtuel dédié coûte cher pour seulement quelques minutes de travail réel, alors que le serverless supprime les coûts de réservation d’infrastructure à vide. Ces environnements peuvent en outre être multipliés, ce qui permettrait, par exemple, de tester 200 manières de résoudre un bogue en parallèle avant de retenir la meilleure. À cela s’ajoute un socle applicatif et opérationnel, la brique “PaaS Serverless”. Cette boîte à outils, prête à l’emploi, vise les développeurs d’applications et d’agents, qu’elle libère du travail d’assemblage et de maintenance de chaque serveur ou base de données.

Un LLM pour concurrencer Mistral ?

Reste la nouvelle la plus marquante : l’arrivée au catalogue du premier LLM d’OVHcloud, baptisé Olala. Souverain et doté de 7 milliards de paramètres, il est décrit par Octave Klaba comme un petit modèle à architecture nouvelle, conçu pour l’IA agentique. Le dirigeant en précise les finalités : “Notre objectif, c’est de répondre à trois besoins : l’agentique, le DevOps, et la cybersécurité.” Le choix de la taille et de l’architecture s’explique par un cas d’usage précis : proposer un espace de travail totalement local, capable de faire tourner de l’IA agentique. Pour garantir une version chiffrée de bout en bout, où les données ne quittent jamais la machine de l’utilisateur, l’IA doit exécuter ses calculs directement sur le poste. Or, la plupart des ordinateurs d’entreprise ne disposent que d’un CPU classique, sans GPU dédié. OVHcloud a donc conçu Olala dans le but précis de faire tourner ce raisonnement agentique de manière fluide sur processeur.