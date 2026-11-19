OVH CLOUD AI SUMMIT
Des GPU aux agents, OVHcloud veut maîtriser toute la stack IA et défier les hyperscalers
Puces Nvidia dernier cri, 110 MW disponibles, bacs à sable pour agents et premier LLM maison : OVHcloud a déroulé son offre IA et vise 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici 5 ans.
“Bienvenue dans l’époque de l’IA”, a déclaré Octave Klaba, CEO de OVHcloud, en ouverture de la 13ème édition de l’annuel OVH AI Summit. C’est toutefois Yanniv Frida, Chief Product and Technology Officer, qui a posé le fil rouge de la journée : “L'IA ce n'est pas un produit, c'est une stack. Elle va de l'électricité qui alimente un GPU, jusqu'à l'application que vos collaborateurs utilisent le matin. [...] Et on est en train de la construire avec vous et pour vous”, affirme-t-il. Il a ensuite détaillé les 5 couches sur lesquelles OVHcloud intervient désormais : infrastructure, orchestration, entraînement et inférence, l’IA en tant que plateforme-as-a-service (PaaS) et enfin l’IA en tant que SaaS.
Des GPU de dernière génération, adossés à une réserve d’énergie
La conférence a été ponctuée par une longue série d’annonces saluée, comme rarement, par des salves d’applaudissements. D’abord sur les puces et plus particulièrement sur la mise en disponibilité des deux dernières générations des GPU Nvidia à savoir Blackwell B300 et Rubin R200. Octave Klaba en a d’ailleurs fait un argument de différenciation : “Nous sommes le seul fournisseur de cloud européen capable de les fournir dans plusieurs régions au monde, en Europe, en Amérique du Nord et même en Asie-Pacifique", se targue-t-il. Mais ces processeurs sont extrêmement gourmands en électricité, et c’est là que se joue, selon lui, la crédibilité de l’offre. Le dirigeant a donc tenu à rassurer sur sa réserve énergétique, d’autant que le groupe revient de loin. Pendant trois ans, faute de ressources suffisantes, OVHcloud les a réservées à ses clients existants plutôt que de les utiliser pour en conquérir de nouveaux. Aujourd’hui, le compteur est repassé dans le vert : 110 mégawatts de capacité libre, sur 250, pourraient accueillir jusqu’à 60 000 puces Blackwell. Selon lui, cela égale les performances des plus grandes plateformes mondiales, avec une différence de taille : le tout se situerait sur le sol européen.
Des bacs à sable “serverless” pour agents IA
Ce socle matériel alimente l’argument central de la maison, que Yanniv Frida résume ainsi : “Chez OVH, on a une particularité : on fabrique nos serveurs, on construit nos data centers, on les refroidit à l’eau, on opère notre propre réseau, on ne loue pas les couches à quelqu’un d’autre, on les maîtrise de bout en bout.” Cette intégration se traduit jusque dans la gestion du trafic réseau et de l’allocation des GPU, également assurée par l’hébergeur. La même logique se prolonge sur la couche d’orchestration, où OVHcloud propose des bacs à sable “serverless” pour agents. Il s’agit d’environnements d’exécution isolés, destinés à faire tourner de manière sécurisée le code généré par les agents IA. Leur caractère éphémère répond avant tout à un enjeu économique : faire tourner un agent 24h/24 sur un serveur virtuel dédié coûte cher pour seulement quelques minutes de travail réel, alors que le serverless supprime les coûts de réservation d’infrastructure à vide. Ces environnements peuvent en outre être multipliés, ce qui permettrait, par exemple, de tester 200 manières de résoudre un bogue en parallèle avant de retenir la meilleure. À cela s’ajoute un socle applicatif et opérationnel, la brique “PaaS Serverless”. Cette boîte à outils, prête à l’emploi, vise les développeurs d’applications et d’agents, qu’elle libère du travail d’assemblage et de maintenance de chaque serveur ou base de données.
Un LLM pour concurrencer Mistral ?
Reste la nouvelle la plus marquante : l’arrivée au catalogue du premier LLM d’OVHcloud, baptisé Olala. Souverain et doté de 7 milliards de paramètres, il est décrit par Octave Klaba comme un petit modèle à architecture nouvelle, conçu pour l’IA agentique. Le dirigeant en précise les finalités : “Notre objectif, c’est de répondre à trois besoins : l’agentique, le DevOps, et la cybersécurité.” Le choix de la taille et de l’architecture s’explique par un cas d’usage précis : proposer un espace de travail totalement local, capable de faire tourner de l’IA agentique. Pour garantir une version chiffrée de bout en bout, où les données ne quittent jamais la machine de l’utilisateur, l’IA doit exécuter ses calculs directement sur le poste. Or, la plupart des ordinateurs d’entreprise ne disposent que d’un CPU classique, sans GPU dédié. OVHcloud a donc conçu Olala dans le but précis de faire tourner ce raisonnement agentique de manière fluide sur processeur.
Leur caractère éphémère répond avant tout à un enjeu économique : faire tourner un agent 24h/24 sur un serveur virtuel dédié coûte cher pour seulement quelques minutes de travail réel, alors que le serverless supprime les coûts de réservation d’infrastructure à vide. Ces environnements peuvent en outre être multipliés, ce qui permettrait, par exemple, de tester 200 manières de résoudre un bogue en parallèle avant de retenir la meilleure. À cela s’ajoute un socle applicatif et opérationnel, la brique “PaaS Serverless”. Cette boîte à outils, prête à l’emploi, vise les développeurs d’applications et d’agents, qu’elle libère du travail d’assemblage et de maintenance de chaque serveur ou base de données.
Un LLM pour concurrencer Mistral ?
Reste la nouvelle la plus marquante : l’arrivée au catalogue du premier LLM d’OVHcloud, baptisé Olala. Souverain et doté de 7 milliards de paramètres, il est décrit par Octave Klaba comme un petit modèle à architecture nouvelle, conçu pour l’IA agentique. Le dirigeant en précise les finalités : “Notre objectif, c’est de répondre à trois besoins : l’agentique, le DevOps, et la cybersécurité.” Le choix de la taille et de l’architecture s’explique par un cas d’usage précis : proposer un espace de travail totalement local, capable de faire tourner de l’IA agentique. Pour garantir une version chiffrée de bout en bout, où les données ne quittent jamais la machine de l’utilisateur, l’IA doit exécuter ses calculs directement sur le poste. Or, la plupart des ordinateurs d’entreprise ne disposent que d’un CPU classique, sans GPU dédié. OVHcloud a donc conçu Olala dans le but précis de faire tourner ce raisonnement agentique de manière fluide sur processeur.
De quoi se placer efficacement sur le marché très concurrentiel des modèles de langage. Jusqu’à vouloir concurrencer Mistral ? Interrogé par la rédaction, Octave Klaba raconte avoir discuté pendant 18 mois avec la licorne française qui a finalement refusé la proposition. Il renvoie la responsabilité de cette décision aux équipes Mistral : “Ils disent avoir la même stratégie que la nôtre et se considèrent donc comme concurrents. Moi non.” Octave Klaba glisse alors une remarque à peine voilée sur les capacités de Mistral à rivaliser sur le terrain des infrastructures : “J’ai 250 mégawatts de puissance électrique. Et pas dans le futur”, avant de décocher une nouvelle flèche, “je peux dire que, d’un bout à l’autre de la stack, tout est chez moi. Les concurrents, y compris européens, peuvent-ils en dire autant ? Peuvent-ils prétendre ne pas utiliser Azure, Google ou AWS ?”, glisse le PDG.
Les ambitions d’OVHcloud
Il faut dire que le dirigeant voit loin. D’ici 5 ans, OVHcloud ambitionne de devenir la référence absolue du cloud souverain en Europe et de franchir le cap des 2 milliards d’euros de chiffres d’affaires. Pour y parvenir, l’objectif est aussi d’installer la marque auprès des entreprises comme des particuliers, avec une suite collaborative “IA-first”, l’OVH AI Workspace, présentée comme une alternative à Gmail ou Office 365. Une offre freemium sera lancée sur le portail ovh.com, avec l’ambition d’atteindre 100 millions d’utilisateurs, à l’instar de Proton. Pour soutenir cette ambition, OVHcloud entend atteindre une dynamique soutenue de 6 à 12 acquisitions stratégiques par an, dans la lignée des récents rachats de Seald pour le chiffrement, Dragon LLM pour les modèles et Gladia pour la voix. Le tout s’inscrit dans un objectif impressionnant de triple souveraineté. Des données, par le stockage en Europe, à l’abri des lois extraterritoriales. Mais aussi une souveraineté technologique, reposant sur une maîtrise intégrale du matériel et du logiciel, et enfin la souveraineté opérationnelle grâce à l'offre On-Prem Cloud Platform, qui permet de faire tourner l'ensemble des services en environnement client totalement déconnecté d'Internet.