Un outil de cybersécurité retourné contre ses utilisateurs. La Commission européenne a confirmé, jeudi 19 novembre, avoir été la cible d'une cyberattaque assistée par l'intelligence artificielle (IA), détectée le 22 octobre. Les pirates auraient détourné ARTEX, un outil chinois conçu pour identifier les vulnérabilités informatiques. Selon nos confrères de Politico, l'incident a perturbé pendant plus de dix jours plusieurs services internes, notamment la gestion des ressources humaines, les remboursements médicaux et la traduction. Certaines applications ont été suspendues par précaution avant leur remise en service. “Nous avons pris les mesures nécessaires. Une enquête a été immédiatement ouverte”, a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission. L'identité des attaquants reste inconnue. Bruxelles affirme n'avoir trouvé, à ce stade, aucun élément attestant d'une violation de données affectant l'ensemble de son personnel. Une compromission plus limitée demeure possible.

ARTEX, un outil défensif détourné

L'utilisation d'ARTEX illustre les nouvelles possibilités offertes aux cybercriminels par les outils d'IA accessibles sur le marché. Développé pour aider les organisations à tester la sécurité de leurs infrastructures, le logiciel permet de rechercher des points faibles susceptibles d'être exploités. D'après un responsable européen cité par l'AFP, les attaquants s'en sont servis contre la Commission. Le CERT-EU, chargé de la cybersécurité des institutions européennes, avait repéré son utilisation dans cette campagne, selon Politico. L'outil avait déjà été employé dans une série de piratages visant des entreprises japonaises, d'après les conclusions d'une société de cybersécurité basée à Tokyo. Cette circulation des mêmes capacités offensives entre plusieurs cibles intervient alors que la Banque centrale européenne (BCE) a alerté, mercredi, sur la montée des attaques assistées par l'IA. L'institution a notamment souligné le potentiel des systèmes agentiques pour accroître l'efficacité des pirates, avec des modèles avancés accessibles à moindre coût.

Une crise portée au sommet de la Commission

À Bruxelles, l'attaque a nécessité une mobilisation de la direction de l'institution. Selon Politico, le Corporate Management Board, sa principale instance interne de gestion de crise, a été convoqué en urgence. Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, a présenté mercredi les mesures prises au collège des commissaires. Les systèmes internes ont retrouvé l'essentiel de leurs fonctionnalités, même si la plateforme de gestion des ressources humaines Sysper a connu une nouvelle interruption. Plusieurs fonctionnaires ont également déploré un manque d'information sur l'incident. La Commission a expliqué avoir averti les personnes concernées, sans préciser l'étendue d'une éventuelle compromission. Les investigations doivent encore établir si des données individuelles ont été consultées ou dérobées. Plus de trois semaines après la détection de l'attaque, Bruxelles cherche encore à mesurer les conséquences de cette intrusion.

Une succession d'attaques en Europe

Cette alerte intervient dans un contexte de multiplication des incidents. En France, le Crédit Mutuel Arkéa a récemment révélé une cyberattaque ayant permis le détournement de plus de 100 millions d'euros, dont une partie a été récupérée. Les infrastructures connectées constituent une autre cible. Début novembre, une dizaine de pays européens ont subi des attaques contre les systèmes de réfrigération de supermarchés, provoquant la destruction de denrées alimentaires. Paris a attribué l'attaque menée en octobre contre des centaines de réfrigérateurs connectés français à une unité cyber liée au pouvoir iranien, une accusation réfutée par Téhéran. En Allemagne, une étude publiée en octobre a également souligné les lacunes de protection des entreprises face aux attaques utilisant l'IA, notamment les courriels d'hameçonnage personnalisés. À l'échelle internationale, près de 200 sites majeurs, dont ceux de la BBC et de Zoom, ont été visés par une opération malveillante signalée mardi.