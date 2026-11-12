"Être capable d'impulser, d'élaborer, de piloter, de coordonner les stratégies nationales numériques autour de programmes", c’est l’un des rôles de l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) selon son PDG, Bruno Sportisse. À ce titre, ce dernier a tenu à exprimer un positionnement de l’institution sur plusieurs sujets, à l’occasion d’une conférence de presse. D’abord, la recherche elle-même. Bouleversé par l’intelligence artificielle, le secteur est en proie à une mue, notamment incarnée par la "vision de Kyoto pour un âge d’or de la science", l’alliance scientifique mondiale conçue pour l’ère de la superintelligence. Si la France n’a pas signé la déclaration portée par Washington en octobre 2026, Bruno Sportisse n’en réfute pas pour autant les idées. Le programme "IA pour la connaissance scientifique" porté par l’Inria aborde ces enjeux. "Le premier usage identifié il y a deux ou trois ans, ça a été de concevoir un assistant personnel du scientifique dans son processus d’édition lors de l’écriture d’articles scientifiques", raconte le PDG. Désormais, c’est la formulation d’hypothèses, le cœur du métier de scientifique, qui passe en revue. Si l’intelligence artificielle pourrait bel et bien être capable de proposer un cheminement de pensée qu’aurait pu avoir une équipe de scientifiques, elle n’est pas nécessairement recommandée pour tous les sujets de recherche. Manipuler des sujets théoriques ou des applications concrètes ne demande pas les mêmes garde-fous, bien que ces deux usages impliquent un changement dans la manière de travailler elle-même.

Accélérer l’évaluation des modèles

L’urgence, elle aussi, bouscule la recherche. Dans le domaine de la sécurité et de l’évaluation des modèles, les questions autour de leur alignement sur des valeurs humaines germent au même rythme que poussent ces technologies. "Cela nécessite pour le monde de la recherche et de la technologie de changer drastiquement les manières de procéder parce qu'il faut être capable de faire de la recherche de très haut niveau dans l'urgence", juge le PDG, dont les pratiques ont été mises en cause par Libération, Mediapart et Le Monde. La charge de travail à abattre est dense. "Peu d’experts anticipaient l’accélération des risques systémiques occasionnés par l’intelligence artificielle", estime-t-il. Les premiers travaux sur le sujet deviennent alors la base à laquelle se réfère la communauté scientifique. Interrogé sur les bons critères à prendre en compte pour évaluer un modèle, le cinquantenaire botte en touche et cite l’AI Safety Report, mené par le lauréat du prix Turing Yoshua Bengio. "Le sujet, c’est plutôt comment être capable d’avoir nos propres critères. Car c’est en ayant ces bancs d’essai propriétaires qu’il devient intéressant pour les concepteurs de systèmes de discuter avec nous", élude Bruno Sportisse. Le sujet prime. Évaluer des modèles restera une utopie si les concepteurs de modèles refusent de partager certaines informations, comme le poids des paramètres utilisés, par exemple. "Tout l’enjeu, c’est d’être en mesure d’avoir des relations plus intimes avec ces concepteurs. Il faut avoir de la crédibilité scientifique et technologique pour que l’évaluation qu’on en fait soit intéressante pour eux", insiste-t-il. Le PDG décrit "un réel repositionnement de la recherche publique" et une "priorité durable", visible à travers la participation de l’Inria à l'Institut National d'Évaluation et de Sécurité de l'IA (INESIA).

L’IA, sujet commun de la campagne présidentielle

Parmi les priorités de l’Inria en matière d’intelligence artificielle, l’IA pour l’industrie tout comme l’IA frugale et résiliente s’ajoutent aux premières. Les deux sujets s’imbriquent aisément. Concevoir des modèles plus petits et spécialisés permet de mieux répondre aux besoins de filières industrielles précises, tout en nécessitant moins de puissance de calcul. L’Institut veut aussi développer des infrastructures qui ne reproduisent pas le modèle centralisé des grands groupes technologiques. Il mise sur des réseaux de calcul distribués et modulaires dont l’impact énergétique et environnemental serait moindre que celui d’un système centralisé, et dont la résilience serait plus facile à assurer. Pour concrétiser ces orientations, l’Inria ne mise pas uniquement sur les choix technologiques. Son PDG insiste sur la nécessité de relations perméables entre les mondes public, privé, scientifique et politique. Ce dernier pan a occupé la dernière partie de la conférence de presse. Interrogé sur la place de l’IA dans la campagne présidentielle, le dirigeant estime que tous les candidats abordent déjà la question, directement ou en arrière-plan. Il juge qu’il y aura probablement peu de différences entre les candidats sur l’importance affichée de l’IA. Plutôt que de formuler une préférence pour un candidat, il insiste sur l’importance de la méthode. “Ce qui m’importe, c’est comment ça va être mis en œuvre”, explique-t-il, mentionnant “beaucoup de fausses bonnes idées potentielles”, qu’il a refusé de citer.