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Fin de règne chez Nvidia : le "parrain de l'IA" Jensen Huang, démissionné
Après les révélations sur ses liaisons, notamment avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionnage, le patron historique de Nvidia a donné sa démission ce jeudi 12 novembre.
33 ans à la tête de la même entreprise. Sa longévité faisait figure d’exception dans une Silicon Valley où les fauteuils changent de mains comme les pions d’un jeu de dames. Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, a pourtant dû céder la place, sur fond de scandale. Si l’adultère est particulièrement mal vu outre-Atlantique, ce n’est pas lui qui a fait basculer l’affaire. Pas plus que la relation avec une employée de l’entreprise, Alice Huang (une homonyme), malgré les consignes internes l’interdisant. Ce qui a fait trembler le géant américain, c’est le profil de la femme avec laquelle il a reconnu avoir entretenu une liaison. Liée à l’entreprise singapourienne Megaspeed, elle est soupçonnée par des responsables américains d’avoir travaillé pour Pékin comme espionne. Une autre relation présumée, avec Kimberly Powell, dirigeante de Nvidia, a été révélée par le New York Times. Deux affaires dont les circonstances et les éventuelles implications restent à établir.
Fin de partie pour le blouson noir
Avec Jensen Huang s’en va aussi l’éternel blouson en cuir noir. Colette Kress, directrice financière du groupe, a accepté d’assurer l’intérim en attendant la nomination du prochain PDG, a annoncé le conseil d’administration dans un communiqué. "Colette a contribué à guider NVIDIA à travers une période de croissance exceptionnelle et possède une connaissance approfondie de notre activité, de nos clients, de nos opérations et de notre situation financière", a déclaré Harvey Jones, président du conseil d’administration. Celui-ci a lancé le processus de recrutement d’un directeur général permanent et étudiera les candidatures internes comme externes.