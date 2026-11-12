Fin de règne chez Nvidia : le "parrain de l'IA" Jensen Huang, démissionné

33 ans à la tête de la même entreprise. Sa longévité faisait figure d’exception dans une Silicon Valley où les fauteuils changent de mains comme les pions d’un jeu de dames. Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, a pourtant dû céder la place, sur fond de scandale. Si l’adultère est particulièrement mal vu outre-Atlantique, ce n’est pas lui qui a fait basculer l’affaire. Pas plus que la relation avec une employée de l’entreprise, Alice Huang (une homonyme), malgré les consignes internes l’interdisant. Ce qui a fait trembler le géant américain, c’est le profil de la femme avec laquelle il a reconnu avoir entretenu une liaison. Liée à l’entreprise singapourienne Megaspeed, elle est soupçonnée par des responsables américains d’avoir travaillé pour Pékin comme espionne. Une autre relation présumée, avec Kimberly Powell, dirigeante de Nvidia, a été révélée par le New York Times. Deux affaires dont les circonstances et les éventuelles implications restent à établir.

Fin de partie pour le blouson noir