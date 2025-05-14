Rimini Street, Inc.

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The Software Support and Agentic AI ERP Company©

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Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI), une société Russell 2000®, est un fournisseur mondial reconnu pour sa fiabilité de services complets d’assistance logicielle d’entreprise, de services gérés et de solutions ERP innovantes basées sur l’IA agentique. Elle est le premier fournisseur de support tiers pour les logiciels Oracle, SAP et VMware.

Rimini Street a signé des milliers de contrats de services informatiques avec des entreprises du Fortune Global 100, du Fortune 500, des entreprises de taille moyenne, des organismes publics et des administrations gouvernementales qui ont tiré parti de la méthodologie Rimini Smart Path™ pour obtenir de meilleurs résultats opérationnels, réaliser des économies de plusieurs milliards de dollars américains et financer le développement de l’IA et d’autres innovations.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.riministreet.com et prenez contact avec Rimini Street sur XFacebookInstagram et LinkedIn.

Et si le rachat de VMware accélérerait la transition vers le cloud

Le diktat imposé par Broadcom place les entreprises clientes de VMware dans une situation délicate. Elles doivent à la fois maintenir l’existant et faire évoluer leurs infrastructures. Directeur des opérations du cabinet Elée, Benoît Plaine détaille les options qui s’offrent à elles.
Sebastian Grady, Président de Rimini Street

[Tribune] Avec le directeur financier à ses côtés, le DSI dispose d’un solide partenaire pour accélérer la transformation numérique

Si la transformation numérique est une réelle préoccupation pour la plupart des entreprises, 15 % seulement d’entre elles en avaient fait une priorité en 2020 et il convient de souligner que cette tendance commence à s’accélérer. Sebastian Grady, président de Rimini Street, nous livre son analyse.
Catherine Savaete, Account Director – Southern Europe chez Rimini Street

Cinq façons d’utiliser un ERP sur le cloud sans perdre des millions

À l’heure où la plupart des entreprises migrent vers le cloud, la grande question est de savoir comment tirer le meilleur parti de ce nouvel environnement. En se précipitant, le risque est de prendre une décision peu judicieuse et de le payer ensuite très cher.
Andrew Powell, directeur général de Rimini Street de 2013 à 2019

Andrew Powell, Rimini Street : quelle évolution pour les DSI à l’ère numérique ?

Pendant longtemps, le rôle du directeur des systèmes d’information (DSI) a été gravé dans le marbre. Son travail consistait à veiller au bon fonctionnement de la technologie, voire à réduire les coûts. Cette description de poste est aujourd’hui dépassée.
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