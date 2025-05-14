Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI), une société Russell 2000®, est un fournisseur mondial reconnu pour sa fiabilité de services complets d’assistance logicielle d’entreprise, de services gérés et de solutions ERP innovantes basées sur l’IA agentique. Elle est le premier fournisseur de support tiers pour les logiciels Oracle, SAP et VMware.

Rimini Street a signé des milliers de contrats de services informatiques avec des entreprises du Fortune Global 100, du Fortune 500, des entreprises de taille moyenne, des organismes publics et des administrations gouvernementales qui ont tiré parti de la méthodologie Rimini Smart Path™ pour obtenir de meilleurs résultats opérationnels, réaliser des économies de plusieurs milliards de dollars américains et financer le développement de l’IA et d’autres innovations.

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