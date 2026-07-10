Rimini Street : le support tiers et l’IA agentique sont de nouveaux moteurs de croissance pour les partenaires

" Les clients se sentent contraints de migrer vers le cloud, ce qui peut s'avérer très couteux et complexe. Il existe une réelle frustration liée au manque de flexibilité, au manque de transparence des prix et à la dépendance vis-à-vis d'une fournisseur, que les clients n'apprécient vraiment pas. "

Le diagnostic de Martyn Hoogakker est sans ambiguïté : il existe aujourd’hui une véritable frustration chez les clients. Contraints de migrer vers le cloud pour accéder aux dernières fonctionnalités proposées par leurs éditeurs de logiciels, notamment SAP, ils sont confrontés à des projets coûteux et complexes dont le retour sur investissement est incertain. Dans le même temps, les coûts de support et de maintenance continuent d’augmenter, tandis que les budgets informatiques restent globalement inchangés. Tout cela s’inscrit dans un contexte où les entreprises doivent absolument investir dans l’IA et la cybersécurité.

Migrations forcées vers le cloud, hausses de prix continues et dépendance vis-à-vis des éditeurs : les décideurs informatiques sont actuellement pris entre des budgets stagnants et des éditeurs qui poussent à une modernisation rapide. C’est dans ce contexte tendu que Rimini Street, pionnier du support logiciel tiers depuis 20 ans, renforce sa stratégie de distribution en France. Pour en discuter, nous avons accueilli dans le studio de ChannelTalks Martyn Hoogakker, vice-président du groupe et directeur général EMEA de cette société de logiciels, qui compte plus de 6500 clients dans le monde, dont 200 en France.

Support tiers : réaliser des économies à investir dans l’innovation

La proposition de valeur de Rimini Street repose sur un principe simple : permettre aux entreprises de réaliser jusqu’à 50 % d’économies sur leurs frais de support et de maintenance pour des plateformes telles qu’Oracle, SAP ou VMware, tout en conservant un niveau de service supérieur aux normes du secteur. Rimini Street couvre également d’autres plateformes transactionnelles telles que Salesforce, Workday, Blue Yonder et Nuance.

Mais le message a évolué bien au-delà d’un simple service de support. Avec l’IA agentique de Rimini Street pour l’ERP, Rimini Street propose désormais une couche d’intelligence artificielle agentique à déployer directement sur les environnements ERP existants, sans migration, sans mises à niveau et en quelques semaines seulement. L’objectif : transformer des systèmes d’enregistrement passifs en systèmes dynamiques et exploitables, tout en permettant aux clients de se forger une vision claire de l’avenir, qu’il s’agisse de conserver leur plateforme actuelle, d’opter pour un ERP modulable ou d’adopter une approche « best-of-breed ».

"Les économies réalisées sur le support par nos clients peuvent être réinvesties dans l'IA. Il s'agit d'une innovation autofinancée, et c'est très efficace." - Martyn Hoogakker, vice-président du groupe et directeur général EMEA de Rimini Street

Une stratégie de distribution en plein déploiement

Historiquement positionnée sur la vente directe, Rimini Street se lance désormais dans une stratégie indirecte ambitieuse. Elle cible cinq à six types de partenaires : les MSP, les VAR, les intégrateurs de systèmes, les cabinets de conseil, les fournisseurs d’hébergement d’infrastructures, et même les sociétés de capital-investissement cherchant à rationaliser les coûts informatiques des entreprises de leur portefeuille.

Les modèles de collaboration sont flexibles : revente, co-vente ou recommandations avec commissions. Pour ses partenaires, Rimini Street est une nouvelle opportunité de revenus récurrents et un moyen d’enrichir les conseils qu’ils fournissent à leurs clients finaux, en leur proposant une alternative crédible aux grands éditeurs.

En France, des partenariats sont déjà en place, notamment avec SCC, et d’autres sont en cours de finalisation. Rimini Street dispose également d’une organisation complète dans le pays : une équipe de partenaires, une équipe dédiée à la réussite client, une équipe commerciale et des ingénieurs locaux, tous francophones.

SAP et VMware : deux cas d’utilisation concrets

Du côté de SAP, des clients tels que Kingfisher (Royaume-Uni) et Antalis (France) ont déjà opté pour un support tiers, libérant ainsi des budgets pour innover avec d’autres partenaires technologiques. Du côté de VMware, un sujet brûlant depuis l’acquisition par Broadcom et les hausses de prix qui en ont résulté, Rimini Street aide ses partenaires à identifier des alternatives concrètes et à accompagner leurs clients dans une transition maîtrisée.