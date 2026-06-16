Chiffre d’affaires : > 2 milliards d’euros

Effectifs : 109 000 collaborateurs

Présence : 28 pays (forte empreinte en Europe et en Amérique latine)

Portefeuille clients : Plus de 500 grands comptes internationaux

Konecta est un leader mondial de l'externalisation de l'expérience client et des processus métiers (BPO). Le groupe accompagne les grandes entreprises et les institutions dans la conception, l'exécution et l'optimisation de l'ensemble de leur parcours client.

Son périmètre d'intervention couvre l'assistance technique, le service client multicanal, la gestion des ventes, l'administration des ventes (back-office) ainsi que le conseil en transformation digitale des centres de contact. Konecta opère pour des secteurs d'activité exigeants tels que les télécommunications, la banque, l'assurance, l'énergie, le retail et la santé.



À l'heure où l'intelligence artificielle générative bouscule les modèles traditionnels du BPO, Konecta se positionne sur une transformation par le service hybride.

Face aux approches de réduction des coûts par l'automatisation totale, le groupe défend une intégration pragmatique de la technologie centrée sur l'humain augmenté. La stratégie opérationnelle de Konecta repose sur une orchestration rigoureuse entre :

L'IA (notamment agentique) et les processus automatisés : pour absorber la friction, accélérer le traitement des données de masse, et sécuriser l'exécution des tâches répétitives.

Le maintien de la responsabilité humaine (Human in the loop) : pour conserver la capacité de discernement, l'empathie, l'écoute et la gestion des situations sensibles ou complexes inhérentes à la relation client.

Dans un marché sous forte contrainte de productivité, l'ambition de Konecta est d'utiliser la technologie pour redonner de la valeur et du sens au métier d'agent, garantissant ainsi la confiance et la conformité exigées par ses donneurs d'ordres.