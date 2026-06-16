Dirigeant international spécialiste des services numériques, de l’expérience client (CX) et du BPO, Nourdine Bihmane est reconnu pour sa capacité à piloter des transformations à grande échelle et à gérer la complexité opérationnelle sous forte contrainte.

Diplômé de l'UPMC (Paris VI) et de l'INSEAD, Nourdine Bihmane a effectué la majeure partie de sa carrière au sein du groupe Atos, où il a évolué pendant plus de vingt ans. Il y a exercé de multiples fonctions de direction opérationnelle, commerciale et de transformation à travers le monde (Europe, Amériques, Moyen-Orient et Afrique). Il a notamment piloté l'intégration stratégique d'acquisitions majeures (dont Syntel) et dirigé de grandes divisions de services.

Dans une période de crise historique pour l'ESN française, il prend en 2022 la Direction Générale d'Atos Tech Foundations (le périmètre d'infogérance historique du groupe) et assume le rôle de co-CEO du groupe. Confronté à de fortes turbulences financières et politiques, il s'illustre par sa capacité à restructurer les opérations, à maintenir l'engagement des équipes et à sécuriser la confiance des grands clients dans un environnement hautement volatil.

Au printemps 2024, il est nommé CEO de Konecta, l'un des leaders mondiaux de l'externalisation de la relation client et du BPO. Il prend les rênes d'une organisation massive opérant dans 28 pays, regroupant 109 000 collaborateurs, servant plus de 500 grands comptes internationaux et générant plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Dirigeant attaché à l'exécution pragmatique plutôt qu'aux discours théoriques, Nourdine Bihmane défend une vision de l'innovation au service de l'humain. Face à la démocratisation de l'IA, il porte la conviction d'un modèle de service « hybride », où la technologie absorbe la friction des processus pour rendre aux collaborateurs leur capacité d'écoute, de discernement et de résolution complexe : le maintien absolu du Human in the loop.