Dernières publications
Retour vers le futur de l’IA Gen avec Mick Levy
IA générative, transformation Data et IT for Green… Mick Levy, le directeur de l’innovation Business de Business & Decision (groupe Orange) fait le point sur 2023 et anticipe les bouleversements à venir dans une édition spéciale de Data4Business.
Comptoirs, cloud, domaines IT… les fondamentaux data mesh de BPCE
Que ce soit pour ses activités retail ou CIB, le groupe BPCE s’appuie sur une stack technologique en mode service pour répondre aux besoins de ses métiers et gouverner les usages comme les domaines. Mode d’emploi par Florian Caringi, manager big data et data architecture.
Chez Transdev, une inspiration data mesh axée domaines et gouvernance
En charge de la data et de l’architecture, Laurent Verhoest entend d’abord mener le combat de la maturité et de l’acculturation de tous au sein du groupe Transdev pour viser une cible qui est bien celle d’une organisation inspirée du data mesh. Le CDO du groupe dessine sa trajectoire alignée sur la stratégie business.
Data Mesh : SG déploie une stratégie de selfcarisation de la donnée
Du data mesh chez SG ? Dans l’inspiration, mais adapté à l’entreprise, répond Karim Perdreau, son directeur data. La stratégie data de la banque de détail France s’appuie ainsi sur trois piliers : data fair, data as a product et data culture.
Sur la banque commerciale, BNP Paribas met la Data à l'ère de l'agile
La Banque Commerciale en France (BCEF) de BNP Paribas a adapté ses usages de la donnée, notamment pour tendre vers plus de personnalisation. Et pour industrialiser, la banque tire profit de l’agilité à l’échelle. COO et CDO expliquent leur stratégie dans Data4Business.
Coresponsabilité sur la data entre IT, métiers et CDO : l’équation stratégique
Pour Yves Darnige et Denis Skalski de Kyndryl, le data mesh, combiné à une data fabric, est l’opportunité pour les métiers de construire une cogestion des usages de la donnée avec l’IT et le CDO. Cependant, l’ownership métier ne se décrète pas.
Valoriser les données par l’échange : des gains, mais un chantier encore souvent expérimental
La valorisation des données est une priorité des organisations, mais les moyens d’y parvenir sont multiples. Le partage et l’échange au sein d’écosystèmes constituent un axe de cette valorisation, mais à condition de cocher des prérequis, dont le modèle économique. Témoignages de valorisateurs de données dans l’aéroportuaire et l’automobile.
Avec le Data Mesh, Suez réconcilie innovation et legacy
Après avoir bâti ses fondamentaux, notamment en matière de sponsoring, le Data Office a lancé ses tous premiers projets inspirés du Data Mesh. Un premier domaine de données retrouve de l’ownership et participe à la création de Data Products. Le parcours de Suez expliqué par sa CDO, Claire Mathieu.
Le talent français de l’IA passe son plus grand test
Mistral AI, LightOn, Poolside, Hugging Face… Plusieurs startups de l’intelligence artificielle, françaises ou implantées dans l’Hexagone, peuvent constituer des alternatives ou compléments aux champions américains. Mais qui sortira gagnant sur un marché en pleine expansion ?
Pour Arkéa, une Data plateforme hybride pensée pour des domaines et produits
Si l’expérimentation des IA génératives mobilise IT et Data Office du Crédit Mutuel Arkéa, l’actualité c’est aussi l’hybridation de la plateforme de données, cloud et on-premise, dont les capacités sont attendues de métiers toujours plus owners et autonomes dans l’exploitation de leurs données. Les enjeux présentés par son Chief Data Officer, Maxime Havez.
Michelin accélère grâce au citizen development sur la data
Comment accélérer le traitement de cas d’usage data toujours plus nombreux ? « En réunissant producteurs et consommateurs de données sur une plateforme », répond Michelin, précurseur sur le data mesh. Joris Nurit, head of data transformation, expose sa stratégie.
Sur le Data Mesh, Auchan, Carrefour, ManoMano et Suez répondent présents
Le Data Mesh n’est pas relégué au statut de mode passagère ou ringardisé par l’IA générative. Cette approche des stratégies de données guide ainsi les actions menées au sein de grands groupes. Témoignages de CDO lors du salon Big Data & AI Paris.
Crédit Agricole prépare ses conseillers à la fusée IA générative
L’effet Spoutnik déclenché par la Gen AI se traduit au sein du Crédit Agricole par le lancement d’un programme dédié pour tester les bons cas d’usage et former massivement les collaborateurs, sans oublier de sécuriser.
Enedis : objectif industrialisation de la génération de données de consommation
Le distributeur d’énergie Enedis mène un complexe projet de machine learning. Le but est ainsi de générer, grâce à un GAN, des courbes de consommation fictives, mais cependant réalistes. Une solution conciliant conformité et capacité d’innovation.
IA générative : la méthode Cdiscount pour combiner satisfaction et performance
Depuis quelques mois, l’e-commerçant Cdiscount expérimente le potentiel d’un chatbot dopé à l’intelligence artificielle générative pour conseiller ses clients et leur fournir des informations sur les produits. L’entreprise a souhaité aller vite tout en intégrant les facteurs fiabilité et protection des données.
Grand dîner : Quelles Data Platform et gouvernance pour maîtriser le Data Chaos ?
L’IA Générative n’a pas ringardisé le Data Mesh et ses piliers, fondamentaux d’une stratégie de valorisation des données. L’ambition reste inchangée : tirer profit du patrimoine de données en le rendant accessible à des métiers plus autonomes et même owners.
L’usage de l’IA gagne du terrain dans les projets à impact
Mesure de l’empreinte environnementale, panier alternatif dans l’e-commerce alimentaire, transformation des modèles économiques… Les projets à impact s’emparent de l'intelligence artificielle. Illustration avec Avisia.
Okantis accompagne le développement de la culture Data dans la santé
En s’appuyant sur des technologies de Salesforce, dont Tableau, le GIP Okantis déploie un package décisionnel auprès des établissements de l’écosystème de la santé. Son ambition : simplifier et démocratiser l’utilisation des données dans les opérations.
La Matmut a pris la pleine puissance de l'IA et de la Data
Le Datalab et les PoC appartiennent au passé à la Matmut depuis la création en 2021 d’une direction de la Data autonome et conçue pour industrialiser. Pour assurer la proximité business, la mutuelle s’appuie sur des relais Data. Interview de son CDO, Olivier Monnier.
Les données, toujours un actif sous-exploité par les entreprises françaises ?
La sous-exploitation des données reste d’actualité pour les entreprises françaises, qui délaisse un tiers de leur patrimoine selon Cloudera. Et l’hybridation des environnements constitue un facteur de complexité supplémentaire.
Avec ses Hubs IA, Schneider Electric distille l’IA auprès de ses clients
Depuis trois ans, Schneider Electric a étoffé ses compétences en intelligence artificielle et en Data pour ses besoins internes, mais surtout pour embarquer de l’innovation dans ses produits. Au cœur de son modèle, une organisation hybride et 3 centres d’excellence en IA.
Club Med prend le large sur la Data et ses usages
Le Covid a été l’opportunité pour Club Med de repenser sa stratégie Data et ses ambitions avec la création d’un Data Office en 2022. Les premiers objectifs de son Chief Digital Officer, Siddhartha Chatterjee : moderniser la stack technique et basculer sur des usages analytics temps réel.
Carrefour déploie l’IA générative aux rayons e-commerce, achats et marketing
Chatbot Hopla d’aide aux achats et création de 2000 fiches produits pour son site e-commerce, l’IA générative est déjà en service chez Carrefour. Mais le distributeur expérimente aussi les bénéfices de cette technologie pour les achats et la création de campagnes marketing.
Pour La Poste et la SNCF, de l’IA utile et de confiance
Priorité au numérique responsable pour La Poste et la SNCF à l’occasion de l’édition 2023 de Vivatech. Pour la SNCF, la ‘Tech se veut surtout pour les humains’, y compris pour l’IA. La Poste ambitionne, elle, d’être un leader de la confiance numérique.
Le PMU mise sur la Data et construit sa maturité
L’opérateur de jeux dispose d’un Data Office depuis fin 2022, rattaché à la direction marketing, elle aussi transverse dans l’organisation. Doté d’une nouvelle stack technologique dans le cloud, le PMU engage sa montée en maturité. Feuille de route avec sa CDO, Fiona Ongaro.