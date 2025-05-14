Chez Transdev, une inspiration data mesh axée domaines et gouvernance

En charge de la data et de l’architecture, Laurent Verhoest entend d’abord mener le combat de la maturité et de l’acculturation de tous au sein du groupe Transdev pour viser une cible qui est bien celle d’une organisation inspirée du data mesh. Le CDO du groupe dessine sa trajectoire alignée sur la stratégie business.