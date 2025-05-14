Dernières publications
LaCollecte.tech, une passerelle entre les DSI et les familles précaires
La Collecte s’adresse à un public en situation de grande précarité : 1,7 million de ménages modestes. L’initiative portée par Emmaüs, vise à recueillir les dons de matériels auprès des entreprises (ordinateurs, tablettes et smartphones) afin de leur donner une deuxième vie dans ces familles, grâce aux chantiers d’insertion, indispensable maillon pour opérer le reconditionnement.
Touch2See fait vibrer les stades pour les mal voyants
Touch2See est une tablette qui permet aux non-voyants et mal voyants de suivre un événement sportif en direct, grâce au toucher. Concrètement, le spectateur suit le ballon sur le plateau qu’il a entre les mains et bénéficie en parallèle d’une audio description.
Coopération IA-humain : ce que nous apprend l’expérience des radiologues français
Gérald Gaglio est sociologue de l’innovation à l’Université Côte d’Azur. Il intervenait en septembre dernier lors de la journée d’études organisée par Labor IA et Matrice pour présenter ses travaux consacrés à « l’appropriation limitée et détournée de dispositif de détection à base d’IA en radiologie en France ». Il détaille ce que les difficultés d’adoption de l’IA chez ces professionnels de santé nous apprend des coopérations qui restent à construire entre l’humain et des technologies utiles mais disruptives.
Pourquoi faire appel à un éthicien de l'IA ?
Deux éthiciens de l’intelligence artificielle, Enrico Panaï et Emmanuel R. Goffi, membres du Hub France IA et traducteurs du livre « L’éthique de l’intelligence artificielle » de Luciano Floridi (éditions Mimesis) nous font découvrir leur métier. Ils expliquent comment les entreprises peuvent s’en saisir face à la vague de l’intelligence artificielle générative.
Faire face à l’infobésité au travail : trois conseils clés pour les managers
Le premier colloque de l'Observatoire de l’infobésité et de la collaboration numérique fait un constat sans appel sur ce fléau silencieux...
Futurs métiers du numérique : 5 signaux faibles détectés par le dernier Gen-Scan
5G, numérique responsable, no code, blockchain, impressions 3D… le nouveau rapport Gen-Scan permet de détecter des spécialités qui pourraient vite manquer de bras.
Reconversion vers le numérique : « J’ai essayé et c’était complètement fou »
Walid a changé de voie : il occupe désormais la fonction de développeur web. Et il suffit de l’écouter pour se laisser gagner par son enthousiasme.
Construire l’équipe idéale : le défi RH des Deeptech
Les DeepTech opèrent un transfert technologique du monde de la recherche vers le tissu socio-économique du pays. Comment gèrent-elles leurs recrutements et particulièrement les toutes premières embauches ? Quelles spécificités présentent-elles, par rapport aux start-up « classiques » ?
IA générative : entre productivité et employabilité, les DRH confrontées à un choix
L’IA générative gagne en importance dans toutes les sphères professionnelles. Pour Jérémy Lamri, les DRH sont déjà confrontées à un choix : privilégier l'efficacité opérationnelle ou le développement humain. Où se situe désormais l'équilibre pour ne pas transformer les employés en "ouvriers de l’IA". Pour le CEO de Tomorrow Theory : les directions des ressources humaines doivent s’emparer du sujet et prendre leurs responsabilités.
Salariés-aidants : les chiffres sonnent l’urgence
Un tiers des aidants sont contraints de démissionner pour prendre soin d’un proche fragilisé, annonçait cette semaine le baromètre « Aider et travailler 2023 ». Or selon l’AGIRC-ARRCO, en France un collaborateur sur quatre sera aussi un aidant, d’ici 2030.
Futur du travail et IA génératives : entre fascination et épouvante
Cela fait presque un an que chatGPT est entré dans nos vies. Pour ceux qui l’ont testé (et notamment la très performante version 4, payante), le constat est souvent le même. Incrédulité. Emerveillement face aux compétences du robot. Sentiment d’être déjà distancé. Difficulté d’imaginer l’avenir. Ce mardi, en associant un état des lieux factuel à des exercices de prospective, les acteurs du LaborIA ont tenté de reprendre le contrôle.
France Digitale Day : pragmatique et ambitieux
« Rentabilité » : c’est le mot qui nous reste en tête à l’issue du France Digitale Day, édition 2023. L’écosystème tech français a concédé hier à Paris qu’il « découvrait » (ou redécouvrait, selon les intervenants) le concept de rentabilité, après une année marquée par de profonds changements dans les fléchages des investissements.
Management : 4 lectures de rentrée
En ce mois de rentrée scolaire et littéraire, une sélection de quatre ouvrages qui devraient intéresser les professionnels des RH et les managers.
Trois conseils pour un site web inclusif
Comprendre ce que recouvre « l’inclusion » est déjà un exercice complexe. Le traduire dans un site Internet demande des compétences pluridisciplinaires, entre sociologie et UX design.
Vie de quartiers (d’affaires) : le télétravail a redessiné les cartes
Depuis les confinements, les quartiers d’affaires perdent lentement le flot de salariés qui les animaient en journée et en conséquence de nombreux commerces ferment. A l’opposé, dans les secteurs plus résidentiels, certaines rues reviennent à la vie.
IA génératives et RH : Tomorrow Theory publie un rapport qui mêle pédagogie et prospective
L’équipe de Tomorrow Theory, studio d’innovation RH, a publié avant l’été un rapport de 166 pages appelé : « Quand le Futur du Travail est en avance » et consacré « aux développements actuels dans le domaine des IA génératives et des ressources humaines. »
La place des seniors dans les start-up
« Les seniors et les start-up » : on dirait une fable de la Fontaine, version 2023 ! Mais la fin n’est pas écrite, d’autant que les personnages principaux évoluent constamment.
Collaboration au travail : les métavers peuvent-ils (vraiment) aider ?
Face aux reproches adressés au travail à distance, la réponse est-elle technologique ? Peut-on vraiment faire mieux que la visio ? Le dernier numéro de la revue « Repères » revient sur les promesses du métavers et s’interroge. Finalement, les versions plus simples, en 2D, ne seront-elles pas de meilleurs « game changers » ?
« People at Work » : l’étude 2023 souligne un besoin de reconnaissance
La nouvelle étude « People at Work » de l'ADP Research Institute vient d’être publiée en ce mois d’août. Cette édition 2023 attire l’attention des employeurs sur la reconnaissance de leurs équipes, qui passe à la fois par les salaires, la progression de carrière et la qualité de la communication avec les managers.
Un outil numérique pour calculer le coût de vos recrutements
Recruter, ça coûte cher : du temps, de l’énergie, les salaires des équipes RH, les partenaires à payer… Et ça coûte encore plus cher lorsque le nouveau collaborateur ne reste que quelques mois, ou qu’il ne donne pas satisfaction. Pourtant, rares sont les professionnels des RH qui s’attellent au calcul du retour sur investissement (ROI) de leurs nouveaux entrants.
Entreprise et environnement : par où commencer ?
Retour sur la dernière édition de l’USI, le 26 juin dernier. Nettement plus politique, cette journée orchestrée par Octo s’est prononcée en faveur de l’économie « régénératrice » et des changements de modèles d’affaires.
Lancement des Trophées Alliancy : un jury varié et attentif aux enjeux cachés du numérique responsable
Mercredi 5 juillet, la rédaction d’Alliancy réunissait pour la première fois ses jurés autour d’un dîner consacré à la première édition des Trophées Alliancy pour un numérique porteur de sens. Une quarantaine de décideurs reconnus de notre écosystème récompenseront en décembre prochain six projets emblématiques qui doivent permettre de répondre à aux défis de responsabilité de nos organisations et de notre société.
Vers la gestion territoriale des compétences
La GTEC, cela revient pour les DRH à jouer collectif, en pleine guerre des talents. Pour certains, cela semble contre-intuitif. Pour d’autres, c’est une évidence. De la GPEC (gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences) à la GTEC, (gestion territoriale de l’emploi et des compétences), il n’y a qu’une lettre d’écart, mais elle change la donne.
Canicule : les DRH entre obligations et responsabilisation
+30°C, +35°C… Quand on est DRH, comment réagir pour respecter la réglementation qui demande à l’employeur de protéger la santé de ses collaborateurs, mais aussi, au-delà de la loi, pour proposer à ses équipes une attitude plus responsable ? Trois questions à Donatienne Guingamp, DRH de Colombus Consulting (250 salariés).
Supermood lance c0nnect, pour rompre l’isolement professionnel
La promesse de cette nouvelle plateforme est simple et séduisante : quel que soit votre métier, vous allez être mis en relation avec l’un de vos pairs qui rencontre en ce moment les mêmes problèmes que vous. Vous pourrez alors partagez vos bonnes pratiques le temps d’un café-visio de 30 minutes. L’accès est pour le moment gratuit.