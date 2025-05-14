Coopération IA-humain : ce que nous apprend l’expérience des radiologues français

Gérald Gaglio est sociologue de l’innovation à l’Université Côte d’Azur. Il intervenait en septembre dernier lors de la journée d’études organisée par Labor IA et Matrice pour présenter ses travaux consacrés à « l’appropriation limitée et détournée de dispositif de détection à base d’IA en radiologie en France ». Il détaille ce que les difficultés d’adoption de l’IA chez ces professionnels de santé nous apprend des coopérations qui restent à construire entre l’humain et des technologies utiles mais disruptives.