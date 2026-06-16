Véronique Karcenty a exercé pendant plus de trente ans des fonctions de direction au sein du groupe Orange, dans les domaines commerciaux, informatiques et des ressources humaines. Après avoir dirigé des équipes au service des grands comptes, puis piloté le recrutement et l’accompagnement des parcours professionnels, elle a pris en 2017 la responsabilité de l’environnement digital de travail des salariés d’Orange en France.

À ce poste, elle a piloté l’ensemble de la chaîne de service, de l’équipement à l’assistance, au bénéfice de 80 000 collaborateurs. Son expérience associe management de grandes équipes, transformation des organisations, dialogue social et maîtrise économique des services. Elle nourrit une conviction : la qualité du numérique se mesure à ses effets concrets sur le travail des équipes et la performance de l’entreprise.

Aujourd’hui consultante indépendante, senior advisor et coach certifiée, elle accompagne les dirigeants dans leurs enjeux de management, d’organisation et de transformation. En tant qu’Ecosystem Advisor d’Alliancy, elle contribue aux travaux sur la qualité IT et sur la maîtrise des dépenses et des dépendances, avec une attention particulière à l’infogérance et aux centres de services.

Ancienne présidente du conseil d’administration du Céreq, elle est également administratrice de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale.