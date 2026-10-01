Ecosystem Advisors Alliancy

Véronique Karcenty : remettre le travail réel au cœur de la performance IT

Ancienne directrice de l’environnement digital des salariés d’Orange, Véronique Karcenty est Ecosystem Advisor d’Alliancy. Elle associe l’expérience des opérations, des ressources humaines et du management.

Sylvain Fievet

Sylvain Fievet

CEO, Chief Ecosystem Officer | Alliancy

Véronique Karcenty

Véronique Karcenty

Consultante indépendante et Ecosystem Advisor | Alliancy Etudes & Actions

Publié et mis à jour le 1 octobre 2026
3 min.
Véronique Karcenty : remettre le travail réel au cœur de la performance IT

Veronique Karcenty - Photo © Olivier Vigerie

« Prendre un sujet compliqué pour essayer de le rendre simple. » Véronique résume ainsi le fil conducteur de son parcours. En plus de trente ans chez Orange, elle a dirigé des équipes techniques au service des grands comptes, piloté le recrutement, puis pris la responsabilité de l’environnement numérique des collaborateurs. À la tête d’une équipe d’environ mille personnes, elle a travaillé toute la chaîne du service, de l’équipement à l’assistance. Elle connaît autant les responsabilités de ceux qui fournissent les outils que les attentes de ceux qui travaillent avec.

Faire de la qualité un sujet d’entreprise

Une application lente, un accès difficile, une panne récurrente : Véronique regarde ce que ces situations changent dans la journée d’un collaborateur et dans le fonctionnement d’un métier. Son exigence est concrète : comprendre la qualité réellement délivrée, de bout en bout, et donner au DSI les moyens de l’améliorer. Elle veut faire de cette connaissance un appui pour dialoguer avec les métiers et démontrer sa contribution à leur efficacité.

Cette conviction guide les travaux qu’elle pilote chez Alliancy sur la qualité IT comme levier de performance globale. Elle y rapproche trois dimensions souvent traitées séparément : la fiabilité du service, l’efficacité des collaborateurs et les résultats de l’organisation. Son expérience des ressources humaines lui donne aussi une attention particulière à l’appropriation des outils : accompagner, former et tenir compte des usages font pleinement partie de la réussite d’une transformation.

Maîtriser les dépenses et les dépendances, préserver le service

Véronique porte également un regard économique précis sur l’environnement de travail. Chez Orange, elle a mené des travaux sur le coût du poste de travail et confronté son organisation à d’autres modèles de service. Comprendre ce que l’entreprise dépense, pour quelle qualité et avec quel bénéfice, constitue pour elle une base de décision.

Elle s’engage dans les travaux d’Alliancy sur la maîtrise des dépenses et des dépendances avec une prédilection affirmée pour l’infogérance et les centres de services. Son expérience permet d’examiner ensemble les responsabilités internes, la contribution des partenaires et la qualité attendue par les utilisateurs. Une évolution d’organisation ou de fournisseur prend ainsi son sens dans le service que l’entreprise souhaite garantir et les capacités qu’elle veut conserver.

Une expérience à partager, un regard pour avancer

D’abord participante aux travaux d’Alliancy, Véronique a choisi de s’impliquer pour faire bénéficier d’autres dirigeants de son expérience. Elle partage ses réalisations, les questions qui l’ont fait progresser et les sujets qu’elle souhaite encore approfondir. Dans les entretiens qu’elle conduit, elle invite ses interlocuteurs à expliquer leur propre manière de faire : son expérience ouvre la discussion et se nourrit de celle des autres.

Travailler avec elle peut commencer par une question ciblée : comment apprécier la qualité du service rendu ? Où concentrer les efforts d’amélioration ? Comment préparer une évolution du support ou faire partager une priorité entre DSI, métiers et RH ? Un échange ou un atelier permet de confronter les hypothèses et de préciser les prochaines décisions. Cette proximité avec l’action rejoint la vocation du pôle Études & Action : réunir rapidement les expériences et les éclairages utiles autour du besoin d’un dirigeant.

Son engagement : aider les organisations à faire des choix numériques dont les équipes ressentent concrètement les bénéfices dans leur travail.

Alliancy Etudes & Actions
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