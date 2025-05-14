Dernières publications
L’outil clé de la résilience économique, rencontre avec Laurent Degré - Cisco
Laurent Degré, président de Cisco France, évoque l'aspect indispensable du numérique pour l'ensemble de l'économie. Emission Num4ever
Face à la crise, embarquer les femmes dans le numérique, Cathy Mauzaize - ServiceNow
Cathy Mauzaize, vice-présidente EMEA S pour ServiceNow répond sur l'importance de la place des femmes dans un contexte de pénurie de talents.
Maîtriser son environnement numérique est une urgence, rencontre avec Yosra Jarraya
Yosra Jarraya, co-fondatrice et CEO de la startup Astrachain lance un appel sur l'importance de maitriser son écosystème de données. Emission Numérique4ever.
Ne pas confondre informatique et numérique, Guy Mamou-Mani - Groupe Open
Guy Mamou-Mani, co-président d'Open, revient sur les impacts de l'informatique et du numérique durant les dernières années. Emission Num4ever
L'Europe, modèle pour le reste du monde, Rencontre de Guillaume Brandenburg Databricks
Guillaume Brandenburg, vice-président EMEA de Databricks salue les initiatives européennes pour un numérique plus porteur de sens. Emission Numérique4ever
L’urgence de la sécurisation de nos vies numériques, rencontre avec Olivier Beaudet
Olivier Beaudet, directeur général de Claranet France, évoque l'importance pour les entreprises de sécuriser leurs vies numériques. Emission Numérique4ever
[🎥Plus Forts Ensemble] Retour sur le BIG Tour de Bpifrance avec Patrice Bégay
L'édition annuelle de BIG, qui se déroule à Paris, déplace les foules ! C’est le plus grand rassemblement d'entrepreneurs d'Europe. Emission Plus Forts Ensemble
Savoir passer des messages difficiles, rencontre avec Jean-Paul Alibert
Le président de T-Systems France, Jean-Paul Alibert, évoque les moments les plus difficiles dans le rôle d'un manager. Emission Numérique4ever
Attirer des profils en créant de l'humanité dans l'entreprise, Michel Paulin - OVHCloud
Dans une entreprise où le recrutement est une priorité, Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud, évoque l'importance de garder une vision humaine.
Inspirer pour embarquer les équipes, Laurent Bataille - Schneider Electric
Laurent Bataille, président de Schneider Electric France, évoque l'importance pour un dirigeant de savoir inspirer ses équipes. Emission Numérique4ever
La France, pays novateur, rencontre avec Cédric Coutat
Après un parcours tourné vers l'international, Cédric Coutat, PDG de HP France, revient sur l'attractivité de la France pour le Numérique. Emission Num4ever
Refuser le syndrome du bon élève, Chloé Clair - NamR
Chloé Clair, CEO de namR, ancienne CTO de Vinci Construction, revient sur le syndrome du bon élève qui peut empêcher de sortir des sentiers battus.
L'explosion des données, marqueur de la dernière décennie, Milos Brkovic - Commvault
Milos Brkovic, directeur général France de Commvault évoque l'explosion des données et la place à laquelle doit rester le numérique. Emission Numérique4ever.
Au cœur de l’ère de l’hyperconnexion, Rencontre avec Marc Dollois
Marc Dollois (VMware France) décrit l’impossibilité de revenir sur l’hyperconnexion qui rythme nos vies, tout en appelant à savoir s’en détacher
Démontrer que le cercle vertueux entre impact et performance existe, Rencontre avec David Buhan
David Buhan, CEO d’Advens, définit son entreprise comme un « collectif engagé » à même de démontrer le lien entre performance économique et impact sociétal.
La culture de la transparence, rencontre avec Christophe de Boisgelin
Christophe de Boisgelin, co-fondateur et CEO de Listen Too, évoque l'importance de la transparence dans la gestion d'entreprise. Emission Num4ever
L'écoute, clé pour créer un vrai collectif multiculturel. Rencontre avec Patrick Rohrbasser
Patrick Rohrbasser, vice-président Europe du Sud et Afrique de Veeam, évoque les enjeux de fédérer une entreprise multiculturelle où l'écoute est la clef.
« Ne nous laissons rien imposer », rencontre avec Pierre-Marie Lehucher
Pierre-Marie Lehucher, co-président de Numeum, évoque la place que l'industrie redonne à la data. Une « redécouverte » qui porte la révolution du numérique.
Jeunesse, puissance numérique et conséquences tentaculaires, rencontre avec Gilles Knoery
Quelles sont les conséquences d'une forte exposition de la jeunesse au numérique ? C'est la question que se pose Gilles Knoery, fondateur de Digora.
Le poison mortel de la dépendance au numérique, rencontre avec Michel Van Den Berghe
Président du Cyber Campus, Michel Van Den Berghe évoque les premiers virus qui ont touché les entreprises et le risque de la dépendance au numérique.
L'importance du réseau et des écosystèmes, rencontre avec Normann Hodara
Normann Hodara (Inetum) revient sur l’importance de sortir de son « sillon individuel » pour s’appuyer sur le potentiel du collectif. Emission Num4ever
L’intrapreneur, une réponse à la quête de sens : Rencontre avec Christophe Négrier
Christophe Négrier (Oracle) évoque les changements de mentalités, en particulier autour du rôle d'intrapreneur : un entrepreneur salarié. Emission Num4ever
Le Product management, aussi disruptif que l’IA, rencontre avec Thibaut Desreumaux
Thibaut Desreumaux (Wivoo) évoque l'importance que le Product management a eu durant ces dix dernières années pour les grandes entreprises. Emission Num4ever
L’importance de l’aventure humaine, Rencontre avec Benjamin Revcolevschi
B. Revcolevschi (DXC Technology) a une vision du futur du travail à contre-courant. Pour lui, l’essentiel se déroulera bien au bureau. Emission Num4ever