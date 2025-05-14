Dernières publications
Comment Roche transforme son système d’information et sécurise ses talents à l’ère de l’IA
Roche modernise son système d’information, sécurise ses infrastructures et mise sur l’IA pour renforcer les compétences et la formation de ses équipes IT.
Pluralsight : anticiper l’obsolescence des compétences IT grâce à l’IA, du skill gap à la transformation des talents
Découvrez comment Pluralsight utilise l’IA pour anticiper l’obsolescence des compétences IT, combler le skill gap et transformer les talents en entreprise.
Le Crédit Agricole fait grandir ses collaborateurs en même temps que les technologies
Pour faire monter en compétences ses 13 000 collaborateurs, la filière IT du groupe s’appuie sur sa Digit Academy et des communautés d’experts.
Comment intégrer l’IA générative au sein des processus du service client ?
Entreprise de services numériques, Spie ICS recourt à une plateforme ITSM pour gérer les demandes de service et les incidents de ses clients. L’IA pourrait, par exemple, faciliter l’accès aux bases de connaissances et permettre d’« augmenter » les capacités des équipes de support. Directeur de la performance opérationnelle, Yannick Woetter partage sa vision du futur de l’IA générative en matière d’assistance aux utilisateurs.
Comment l’IA aide la DSI à avoir une communication proactive auprès des métiers
En accélérant les délais de traitement des incidents, voire en anticipant les pannes, l’intelligence artificielle (IA) est appelée à améliorer la satisfaction des utilisateurs et à apaiser les relations entre le DSI et les directions métiers. Chief product officer d’EasyVista, Loïc Besnard fait le point sur ces avancées.
Opticiens : comment GrandVision pense le futur du support utilisateur avec l'IA
L’assistance aux utilisateurs de GrandVision (Général d'Optique, GrandOptical...) répond aux demandes parfois complexes des établissements commerciaux de son réseau. Si les apports de l’intelligence artificielle (IA) sont clairement identifiés, il reste des freins à lever. Les explications d’Olivier Ritter, chief information officer de la branche française de l'entreprise.
Et si le rachat de VMware accélérerait la transition vers le cloud
Le diktat imposé par Broadcom place les entreprises clientes de VMware dans une situation délicate. Elles doivent à la fois maintenir l’existant et faire évoluer leurs infrastructures. Directeur des opérations du cabinet Elée, Benoît Plaine détaille les options qui s’offrent à elles.