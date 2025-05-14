Comment intégrer l’IA générative au sein des processus du service client ?

Entreprise de services numériques, Spie ICS recourt à une plateforme ITSM pour gérer les demandes de service et les incidents de ses clients. L’IA pourrait, par exemple, faciliter l’accès aux bases de connaissances et permettre d’« augmenter » les capacités des équipes de support. Directeur de la performance opérationnelle, Yannick Woetter partage sa vision du futur de l’IA générative en matière d’assistance aux utilisateurs.