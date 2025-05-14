Dernières publications

Article-

Les tendances 2016 autour des communications en entreprise par Lifesize

Lifesize répertorie les 6 tendances qui rythmeront l’année 2016, entre expérience utilisateur de haute qualité, facilité dans l’utilisation des solutions et nouveaux outils ou encore sur la sécurité qui va se renforcer.
Article-

Un nouveau rôle dans l’entreprise : le Chief Customer Officer, ou Directeur d’Expérience Client

Nous savons tous qu’une entreprise sans client n’a pas lieu d’être. Mais trop d’entreprises oublient encore qu’un bon support et une bonne écoute sont des éléments fondamentaux pour satisfaire ses clients et développer son entreprise.
Le WebRTC est il en passe de devenir l’avenir de la communication vidéo ?

Le WebRTC (Web Real Time Communication), une nouvelle technologie de communication audio et vidéo en temps réel à travers son browser internet, est attendu avec impatience sur le marché de la Visio-Conférence.
