Indépendance technologique

Les bonnes raisons de quitter Microsoft... et les mauvaises de ne pas le faire

L’Assemblée nationale a voté le 27 janvier dernier la création d’une commission d’enquête sur les dépendances structurelles et vulnérabilités systémiques liées aux technologies étrangères. Microsoft fait partie des entreprises visées de par leur proximité avec le politique. Une question qui dépasse les seules DSI mais concerne aujourd'hui les directions générales. Une raison de plus d'envisager une migration vers d'autres solutions avec lesquelles ces dernières devraient y trouver ... leur "compte".