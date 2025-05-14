Dernières publications
Indépendance technologique
Les bonnes raisons de quitter Microsoft... et les mauvaises de ne pas le faire
L’Assemblée nationale a voté le 27 janvier dernier la création d’une commission d’enquête sur les dépendances structurelles et vulnérabilités systémiques liées aux technologies étrangères. Microsoft fait partie des entreprises visées de par leur proximité avec le politique. Une question qui dépasse les seules DSI mais concerne aujourd'hui les directions générales. Une raison de plus d'envisager une migration vers d'autres solutions avec lesquelles ces dernières devraient y trouver ... leur "compte".
L'open source sur les rails à la SNCF
Si son SI reste aujourd’hui largement dépendant de solutions propriétaires, l’opérateur participe aux développements d’outils libres. Initiative prometteuse, il travaille conjointement avec ses homologues européens à des communs numériques destinés au secteur ferroviaire.
À l’Insee, l’open source n’est plus une option, mais une stratégie
Depuis longtemps, l’Institut national de la statistique et des études économiques fait largement appel à l’open source pour construire son système d’information, notamment pour ses applications métiers. Au-delà de son SI, l’institution travaille sur des communs numériques.
MAIF : L'assureur milite pour les communs numériques
Si elle maîtrise déjà le cœur de son système d'information, la Maif a initié plusieurs initiatives pour aller plus loin. Elle publie déjà des composants opensource, adhère au Tosit et à Assurtech.
Abbeville, laboratoire de la souveraineté numérique locale
Ville de la Somme de 22 000 habitants, Abbeville a mis en place un système d'information très largement basé sur de l’open source. Un choix qui remonte à de nombreuses années et repose sur une équipe réduite.
L’Europe sous contrat : dépendance par défaut, souveraineté en option
Après un Independence Tech Day appelant au passage à l'action, le 2 juillet dernier, Alliancy restitue les travaux de son Do-Tank "Dépendances technologiques et libertés d'action" le 13 novembre prochain. La position quasi monopolistique des hyperscalers et des grands éditeurs américains a des conséquences multiples sur les entreprises européennes : financières, technologiques... Tour d'horizon des dépendances induites.
Quand l'open source devient "open bar" pour Broadcom
Avec l'arrêt brutal d'outils open-source facilitant le développement et le déploiement de conteneurs au profit d'une offre payante, Broadcom fragilise nombre d'entreprises utilisatrices. Le délai entre cette annonce et l'arrêt était trop court pour basculer sur une autre solution. Cela ne vous rappelle rien ?
Rationalisation des SI hospitaliers, un vœu pieu ?
Depuis quelques années, la situation budgétaire des hôpitaux comme la fragilité de leurs systèmes d'information contre les cyberattaques défraient la chronique. La mutualisation des moyens, IT et humains, entre les établissements représente une partie de la réponse. Qui reste en souffrance...
IA dans le transport maritime : comment CMA-CGM trace sa route
Dans un secteur d'activité très concurrentiel, le transporteur maritime international mise sur l'IA pour se démarquer. Les expérimentations en cours déjà avancées se déclinent dans ses activités majeures, opérations, relation client et interne pour outiller les collaborateurs.
Le Rapport Draghi réclame une souveraineté numérique pour l'Europe. Vraiment ?
[Billet d'humeur] Si le rapport intitulé “L’avenir de la compétitivité européenne” et piloté par Mario Draghi, insiste sur le besoin de renforcer la productivité européenne sous peine de déclin irrémédiable sur le théâtre mondial, on s'étonne de ne pas y voir préconisées des offres cloud européennes à 100% ou un un développement de l'open source,