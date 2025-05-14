Dernières publications
[Chronique] Move-to-Cloud : comment penser… l’après-projet ?
Pour le dernier article de sa série consacrée au Move-to-Cloud, notre chroniqueur Benito Diz s’intéresse à la mise en œuvre de la nouvelle production informatique de l’entreprise, au financement de la migration et aux perspectives de l’après-projet.
[Chronique] Move-to-cloud : au cœur de la migration
Pour l’avant-dernière chronique de sa série sur le move-to-cloud, Benito Diz détaille les 7e et 8e étapes clés que sont le transport d’applications lui-même et le décommissionnement.
[Chronique] Move-to-Cloud : Réversibilité, vous avez dit réversibilité ?
Sujet légitime de préoccupation dans une stratégie de transformation cloud, la question de la réversibilité mérite d’être une étape à part entière de la réflexion que doit avoir une entreprise, détaille notre chroniqueur Benito Diz dans ce nouvel article de sa série consacrée au Move-to-Cloud.
[Chronique] Move-to-cloud : quelles règles du jeu pour créer son datacenter virtuel ?
Notre chroniqueur Benito Diz poursuit sa série d’articles sur les piliers d’un move-to-cloud réussi en s’intéressant à l’étape clé de la création d’un socle...
[Chronique] Move-to-Cloud : sans cartographie, pas de salut
Notre chroniqueur Benito Diz détaille la 4e étape clé du move-to-cloud dans le cadre de sa série d’articles sur la bonne réussite d’une migration pour une DSI. Au programme : l’importance de l’inventaire et de la cartographie.
[Chronique] Move-to-cloud : quelles compétences pour une équipe projet dédiée ?
Notre chroniqueur Benito Diz poursuit son travail d’analyse des étapes clés du move-to-cloud, avec une 3e article qui s’intéresse à la forme que doit prendre dans une organisation l’équipe projet dédiée à cette transformation.
[Chronique] Move-to-cloud : les étapes clés de la culture et de l’évaluation
Dans le deuxième article d’une série de huit, notre chroniqueur Benito Diz poursuit son analyse des clés du move-to-cloud. Il entre dans le détail des premières étapes clés de la transformation.
[Chronique] Move-to-cloud : quels fondamentaux pour (vraiment) réussir la transformation de l’entreprise ?
Notre chroniqueur Benito Diz introduit son premier sujet d’une série de huit articles revenant sur les fondamentaux du move-to-cloud. Il revient sur les 4 grandes méthodes de migration existantes, avant de brosser le portrait d’un processus global en 9 étapes.
[Chronique] Quel numérique voulons-nous pour construire un « nouveau normal » harmonieux ?
Notre chroniqueur Benito Diz revient dans une chronique spéciale sur les prérequis pour que le « nouveau normal » s’appuyant sur le numérique, soit vraiment à la hauteur des complexes enjeux actuels. Une wish-list à la fois pragmatique et loin d’être acquise, pour mener à une société plus harmonieuse.
[Chronique] Accompagnement au changement : ces principes clés que les entreprises oublient trop facilement
Pour conclure sa série de chroniques consacrée aux fondamentaux de la transformation numérique de l’entreprise, Benito Diz revient sur les principes qui doivent présider à toute démarche d’accompagnement au changement.
[Chronique] Transformation de l’entreprise : quelle perspective réaliste pour la DSI et les métiers IT ?
Après s’être intéressé aux étapes clés pour mettre l’Humain « au centre » de la transformation numérique de l’entreprise, notre chroniqueur Benito Diz met à plat la question fatidique du nouveau rôle de la DSI.
[Chronique] Connaissez-vous la première étape clé pour mettre « l’Humain au centre » de la transformation ?
Benito Diz poursuit sa chronique sur les incontournables de la transformation numérique en abordant le point clivant pour beaucoup d’organisation : l’adhésion des collaborateurs au changement.
[Chronique] Repenser sa stratégie IT pour transformer son entreprise : les vrais incontournables
Notre chroniqueur Benito Diz poursuit sa réflexion sur les incontournables pour bien transformer son entreprise, en s’intéressant à la place de l’IT dans l’équation. Quelle stratégie IT mettre en face de la volonté de transformation ?
[Chronique] Vous voulez transformer votre entreprise ? Surtout, voyez grand !
Dans sa nouvelle chronique sur les incontournables de la transformation actuelle des organisations, Benito Diz épingle le réflexe des entreprises qui brident trop leurs ambitions
[Chronique] Mais au final… la transformation numérique, qu’est-ce que c’est ?
Dans la suite de sa chronique, Benito Diz s’intéresse à la définition d’une « transformation numérique » pour une entreprise. Derrière l’expression galvaudée, il dresse une check-list des points d’attention pour les dirigeants.
[Chronique] Trois questions clés pour définir (et bien engager) « sa » transformation numérique
Dans la première chronique d’une série consacrée à la transformation des organisations, Benito Diz revient en introduction sur les trois questions qui doivent servir de moteur à tout changement d’ampleur.