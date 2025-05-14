[Chronique] Quel numérique voulons-nous pour construire un « nouveau normal » harmonieux ?

Notre chroniqueur Benito Diz revient dans une chronique spéciale sur les prérequis pour que le « nouveau normal » s’appuyant sur le numérique, soit vraiment à la hauteur des complexes enjeux actuels. Une wish-list à la fois pragmatique et loin d’être acquise, pour mener à une société plus harmonieuse.