Business partner
Elastic
Elastic est spécialisé dans la recherche, l’observabilité et la sécurité via sa plateforme Elasticsearch.
Notre collaboration a confirmé sa pertinence pour optimiser les infrastructures, améliorer le monitoring, industrialiser les pratiques d’observabilité et renforcer la sécurité. Les projets ont déployé rapidement des solutions robustes, unifié des sources hétérogènes et accompagné la montée en maturité des équipes, assurant des systèmes performants et résilients.
Inetum
Inetum intervient sur les systèmes d’information, le développement applicatif et les services numériques.
Dans nos travaux, Inetum a contribué à structurer des parcours plus efficaces, à moderniser des processus clés et à améliorer l’intégration entre équipes et systèmes. Les projets menés ont renforcé la qualité opérationnelle, soutenu la transformation continue et consolidé des environnements en forte évolution. Elle a renforcé la cohérence et amélioré la continuité.
Kyndryl
Kyndryl est spécialisé dans la gestion et l'évolution d'infrastructures critiques et distribuées.
Dans nos travaux, Kyndryl a renforcé la fiabilité des environnements, modernisé des plateformes essentielles et optimisé l’exploitation des infrastructures. Les projets menés ont amélioré la résilience, structuré des trajectoires techniques durables, fluidifié les opérations, soutenu la montée en maturité des équipes et consolidé la cohérence globale des systèmes.