Le portrait-robot du CIO « AI-Ready » pour 2026

Ecosystem Leader pour le programme « What’s Next CIO ? » d’Alliancy, Gérard Guinamand résume les enseignements de la dernière étude qu’il a mené sur la façon dont les chief information officers incarnent leur responsabilité de garantir un socle technologique, sécuritaire et éthique viable, afin de tirer pleinement parti de l’IA.

« Nous bâtissons un écosystème autour de SCOR pour soutenir notre transformation IA »

Jean-Baptiste Faure est Group CIO du réassureur SCOR. Il décrit comment le plan stratégique de l’entreprise a amené à une prise en compte différente des sujets Data et IA, et les quatre piliers qui supportent son action pour les mois à venir.

"Chez La Redoute, les mots-clés pour nos talents IT sont séniorité et ouverture d’esprit"

Jean-Cédric Costa est le chief information officer de La Redoute. La marque bien connue des Français a mené des transformations ambitieuses ces dernières années, servies par des équipes IT réinventées. Le CIO de l'e-commerçant détaille notamment les profils des talents qui les composent et la façon dont ils s'emparent de l'IA.

"Derrière la maîtrise industrielle du pneu Michelin Alpin 7, il faut aussi voir l'excellence logicielle"

Yves Caseau est le Directeur Digital et Systèmes Informatiques du Groupe Michelin. IA, open source, gouvernance... il revient sur les transformations qu'a menées l'entreprise depuis huit ans et détaille l'importance que revêt aujourd'hui l'excellence logicielle dans son organisation. L'occasion également pour lui de pointer les évolutions du marché qu'il surveille le plus pour préparer l'avenir.

"A la DSI du Groupe Rocher, nous avons une équipe très resserrée pour industrialiser les cas d'usage IA"

Stanislas Duthier, chief information officer du Groupe Rocher, détaille le parcours IA du spécialiste français de la cosmétique, de l'habillement et de l'entretien de la maison. Il explique la philosophie qui sous-tend l'organisation IT de l'entreprise.
Habib Messaoudi, IA Practice Leader de Kyndryl France

Comment aider les CIO à devenir moteur de l’innovation IA ?

Dans cette vidéo, Habib Messaoudi, IA et Data Leader de Kyndryl analyse les défis abordés dans l'étude d'Alliancy "IA : de l'innovation au passage à l'échelle".
Olivier Serfaty, GenAI B.U. Director de Inetum

Comment assurer l’industrialisation des projets d’IA générative ?

Dans cette vidéo, Olivier Serfaty, GenAI B.U. Director de Inetum, commente les conclusions de l'étude d'Alliancy "IA : de l'innovation au passage à l'échelle".

