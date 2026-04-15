Eurométropole de Strasbourg : une « usine à sites » Liferay DXP au service de l'engagement citoyen

Confrontée à un écosystème numérique fragmenté et coûteux, l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) a opéré une transformation majeure. En adoptant Liferay DXP et une stratégie d'« usine à sites », la collectivité a rationalisé ses outils pour offrir une communication digitale cohérente et renforcer l'engagement de ses 500 000 habitants, tout en maîtrisant ses coûts.

Un écosystème numérique complexe et coûteux à l'origine du projet

L'Eurométropole de Strasbourg, qui regroupe 33 communes, a pour mission d'offrir information et services de qualité à ses administrés. Avant la refonte de son approche digitale, l'EMS gérait un ensemble de plus de quinze sites internet, portails de services et le back-office de l'application "StrasApp". Cette prolifération engendrait des coûts de maintenance élevés (TCO), une complexité technique croissante et une incohérence visuelle préjudiciable à l'image de la collectivité.

Les directions métiers peinaient à créer et mettre à jour leurs contenus de manière autonome, limitant de fait l'agilité et l'engagement citoyen par manque de fluidité des outils. À cela s'ajoutaient des contraintes réglementaires et techniques strictes : interfaçage avec le Système d'Information (SI), exigences de haute performance, conformité à l'accessibilité numérique (RGAA) et respect du RGPD, rendant la situation difficilement gérable à long terme.

Liferay DXP : l'« usine à sites » mutualisée comme réponse stratégique

Pour relever ces défis, l'EMS a opté pour Liferay DXP et une stratégie ambitieuse d'« usine à sites ». L'objectif : rationaliser son parc numérique pour maîtriser les coûts, gagner en agilité, offrir une expérience utilisateur optimale et s'inscrire dans une démarche de numérique responsable.

Cette approche a permis une réduction significative du TCO, grâce à la centralisation de la gestion et la mutualisation d'un socle technique commun (fragments de contenu, thèmes, StyleBook). Le déploiement de nouveaux sites est désormais rapide et économique, garantissant une homogénéité graphique et fonctionnelle sur l'ensemble du périmètre digital. L'autonomie des directions métiers a été renforcée par une bibliothèque de composants réutilisables, tandis qu'une gestion fine des droits assure la sécurité et la pertinence des contenus.

Au cœur de la stratégie : Liferay, moteur de l'engagement et hub d'intégration

Bien plus qu'un simple gestionnaire de contenu, Liferay DXP est devenu le pilier de l'engagement citoyen de l'Eurométropole. Des workflows sur mesure facilitent les interactions avec les usagers pour le recueil de propositions, pétitions et budgets participatifs. L'intégration au compte "MonStrasbourg" garantit une expérience fluide et personnalisée, complétée par l'affichage dynamique d'actualités et d'agendas.

Liferay DXP s'impose également comme la colonne vertébrale numérique de l'EMS. Il agit comme un hub central pour les interconnexions avec le Système d'Information global, gérant notamment le back-office de l'application mobile "StrasApp", les notifications et l'authentification centralisée via "MonStrasbourg". De nombreuses intégrations avec des données open data, les transports en temps réel ou la cartographie ont été réalisées, le tout dans le respect des conformités réglementaires.

Une transformation digitale aux bénéfices tangibles et durables

La mise en œuvre de Liferay DXP a généré des bénéfices concrets et durables pour l'Eurométropole de Strasbourg, dont notamment une réduction significative du TCO, rendue possible par la mutualisation et la centralisation des outils. Cette approche a également accru l'agilité et l'autonomie des directions métiers, réduisant drastiquement les délais de développement et de mise à jour. L'engagement citoyen s'en est trouvé renforcé grâce à des outils plus performants, favorisant la contribution et l'interaction des usagers. Parallèlement, l'expérience utilisateur est désormais cohérente et fluide sur l'ensemble de l'écosystème numérique, améliorant la satisfaction des administrés. Enfin, cette transformation garantit des sites rapides, accessibles et parfaitement conformes au RGPD, tout en établissant une synergie forte avec le SI existant qui consolide la stratégie numérique globale de l'EMS pour les années à venir.

Pour découvrir tous les détails sur ce projet mené par l'Eurométropole de Strasbourg et visionner les vidéos, rendez-vous sur cette page.