Gérard Guinamand : transformer avec l’IA, garder la maîtrise

Gérard connaît le travail qui sépare une ambition de sa réalisation. Chez ENGIE, il a participé à la création et dirigé ENGIE Digital, puis piloté la transformation data du groupe. Construire une vision, réunir les compétences, défendre les investissements, faire travailler ensemble les métiers : il a exercé les responsabilités de ceux qu’il accompagne aujourd’hui. Cette expérience donne à son regard une profondeur à la fois technique, organisationnelle et humaine.

Relier les possibilités technologiques au pouvoir d’agir

Gérard aime questionner les évidences. Lorsque l’importance des données fait consensus, il pousse la discussion vers ce qu’elle implique réellement : qui porte la transformation ? Qui décide des priorités ? Comment le CDO peut-il peser sur la stratégie et mobiliser les métiers ? Il aborde ces questions avec franchise, en partageant aussi les difficultés qu’il a lui-même rencontrées. Son apport tient à cette capacité à relier une ambition technologique aux moyens concrets de la conduire.

Son engagement chez Alliancy se nourrit de ce dialogue permanent. À travers What’s Next CIO et les Sprints Data & IA, il mène les entretiens, prépare les échanges et confronte les expériences des dirigeants. Il s’intéresse aux résultats obtenus, aux obstacles rencontrés et aux conditions qui permettent de progresser. Son expérience ouvre la discussion ; celle des autres vient l’enrichir.

Piloter le présent, construire la résilience

Cette conviction traverse la deuxième étude What’s Next CIO 2026, consacrée à la résilience du numérique, qu’il a conduite et présentée mercredi 23 septembre. Elle aborde une responsabilité centrale du dirigeant : répondre aux besoins immédiats de l’entreprise tout en préparant sa capacité à évoluer dans la durée.

Gérard y relie la maîtrise des dépenses et des dépendances aux choix de gouvernance, d’investissement et de compétences. Les entretiens menés auprès de grandes organisations publiques et privées éclairent une transformation du rôle du CIO : faire reconnaître ces enjeux au plus haut niveau et construire avec le Comex les arbitrages qui engagent l’avenir de l’entreprise.

Pour lui, la résilience se construit dans les décisions d’aujourd’hui : les capacités que l’on développe, les partenaires que l’on choisit et les options que l’on préserve. Son attention va particulièrement au « comment » : aider chacun à apprécier sa situation, à identifier ses priorités et à trouver, dans l’expérience de ses pairs, des moyens d’avancer.

Ses travaux sur les dépendances liées à l’IA prolongent cette démarche : comprendre les coûts dans la durée, conserver l’accès aux données et préparer la possibilité de changer de modèle ou de fournisseur. L’innovation et la liberté de choix se travaillent ensemble.

Un interlocuteur pour préparer les décisions qui comptent

Travailler avec Gérard, c’est pouvoir lui soumettre une ambition data, une orientation IA ou une question de gouvernance, puis les examiner avec quelqu’un qui comprend les responsabilités du décideur. Il apporte le recul du praticien et une attention aux particularités de chaque organisation : son secteur, sa culture, ses ressources et sa maturité.

Un échange ciblé peut aider à éprouver une feuille de route, préciser les conditions d’un passage à l’échelle ou préparer un arbitrage de Comex. Avec Rémi Letemple, Allan Kouadri et les autres Ecosystem Advisors, son expérience s’appuie sur les études et les regards complémentaires du collectif. Le dirigeant dispose ainsi d’un appui mobilisable au moment où sa décision se prépare.

Les acteurs technologiques bénéficient également de son regard de client : celui qui a acheté, déployé et attendu une contribution concrète. Gérard les aide à confronter leurs propositions aux priorités des organisations et aux preuves qu’elles attendent. Son engagement : partager ce que la transformation lui a appris, pour que les dirigeants avancent avec un cap plus clair, des choix mieux étayés et une organisation capable de les porter.