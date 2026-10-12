Jusqu'où les DSI doivent-ils piloter l'expérience numérique des collaborateurs ?

Pendant longtemps, j’ai abordé le sujet du « poste de travail » avec une conviction simple : si l’on voulait améliorer le quotidien des utilisateurs, il fallait d’abord mieux comprendre leurs usages, leurs attentes et leurs irritants. Un parti-pris de bon sens. Oui, mais...

Lors de mes 33 années passées au sein d’Orange, j’ai eu la chance de piloter des équipes importantes, de travailler sur des sujets très opérationnels, du commerce aux RH en passant par le service client, puis de prendre en main un périmètre plus large autour du poste de travail. Une proposition qui m’a d’ailleurs beaucoup surprise à l’époque, et ma première réaction a été de dire non : n’étant ni ingénieure ni DSI, je ne me sentais pas spécialement légitime pour piloter une transformation de l’environnement digital des collaborateurs. Mais en creusant le sujet et au regard de mes expériences passées, j'ai proposé de changer le regard sur l'enjeu : il ne s'agissait pas seulement de « faire un bon poste de travail » mais d'impulser une vision du travail de demain: comment permettre à chacun de travailler efficacement, sans friction, avec des outils réellement adaptés à son activité et intégrant l'apport de l'IA

« Le poste de travail, c’est ton sujet. Nous, nous faisons le SI. »

En prenant finalement cette responsabilité, j’ai donc voulu apporter un regard d’utilisatrice et une approche centrée sur les besoins : partir des usages, pas des outils. À l’époque, nous avons donc fait ce qui paraît assez évident dans ce genre de cas : Nous avons adopté une démarche marketing classique mais qui à l'époque paraissait originale dans le monde du SI. Nous avons interrogé les salariés. Des dizaines de milliers de personnes. Nous avons segmenté les profils, identifié des typologies d’utilisateurs, compris les nuances qui font que les besoins d’un développeur ne sont pas ceux d’un vendeur en boutique, d’un technicien du support ou d’un chercheur.

Mais c’est aussi à ce moment-là que j’ai commencé à me rendre compte d’une contradiction qui persiste souvent encore aujourd'hui dans les organisations. Quand j’allais voir mes collègues de la DSI sur certains des thèmes qui ressortaient de l’enquête, la réponse était souvent la même : « Le poste de travail, c’est ton sujet. Nous, nous faisons le SI. » Comme s’il existait une frontière naturelle entre les deux.

Pendant des années, nous avons en effet tous associé l’expérience utilisateur au seul poste physique, au terminal, à l’ordinateur, à la sensation plus ou moins agréable de s’en servir. Or, c'est une vision beaucoup trop limitative aujourd'hui. L’expérience digitale ne se limite pas à un écran qui démarre vite ou à une application bien conçue. Elle dit quelque chose de beaucoup plus profond : quelle est la qualité globale du SI, sa cohérence de bout en bout, sa capacité à soutenir le travail réel ?

Du point de vue du collaborateur, la frontière entre son « environnement de travail » et le « SI » n’existe pas. Quand un salarié n’arrive pas à travailler, il ne se demande pas si le problème vient du réseau, de l’applicatif, du poste de travail, du proxy ou d’un processus mal conçu. Il constate simplement qu'il ne peut pas faire son métier.

La trop grande tentation de raisonner en silos

Et c’est précisément là que, dans mon expérience, le débat a eu l'occasion de profondément évoluer depuis six ans. Avant la crise sanitaire, le poste de travail physique était le roi. Mais pendant la période pandémique, les outils collaboratifs se sont déployés plus vite que prévu, les équipements ont évolué et les organisations se sont adaptées. Aujourd’hui, nous pouvons enfin commencer à porter la thématique autour de la qualité du système d’information. Chez Orange, j'ai pu voir ce changement de perception s'engager.

De quoi faire du sujet un axe central et stratégique pour les DSI. Parce qu’au fond, il s’agit de savoir si l’organisation est capable de fournir à ses collaborateurs un environnement de travail qui leur permette de faire leur métier. D’avoir un SI qui réduit les irritants, qui ne transforme pas chaque incident en crise. Autrement dit, c’est une question de performance opérationnelle, de clarté organisationnelle et, in fine, de productivité.