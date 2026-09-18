Les écoles tech sont-elles devenues obsolètes ? 

Depuis 2023, l’Union Européenne recense plus de 256 000 créations d’emploi directement liées à l’intelligence artificielle (étude Linkedin dévoilée par Les Echos). Dans le lot, près de 20 000 emplois sont localisés à Paris, soit trois à quatre fois plus que dans les autres grandes capitales européennes.

Ce qui pourrait être perçu comme un signal positif, voir un effet d’aubaine, pour les écoles tech qui forment ces talents, peut en réalité les conduire vers une crise de légitimité. A l’heure où développer une application web, écrire une politique de sécurité ou programmer un modèle d’analyse de données est a porté de prompt, quelle est encore l’utilité des écoles tech ? La question mérite d’être posée.

Nombre d’entre elles tentent de prendre le virage en intégrant des modules d'IA dans leurs parcours de formation. Ces initiatives sont louables mais pas suffisantes.

Le vrai sujet n'est pas l'IA en tant qu'outil, mais la transformation profonde du rapport au savoir, au travail et à l'organisation qu'elle provoque.

L’IA a introduit une nouvelle partie prenante avec l’agent autonome. C’est un collaborateur inédit qui bouscule nos modèles organisationnels. Le profil tech junior n’est plus un exécutant : il supervise et cadre des agents IA. Là où il fallait attendre trois à cinq ans d’expérience professionnelle ainsi qu’une légitimité reconnue par ses pairs pour occuper des fonctions managériales, l’étudiant tech est désormais propulsé dans un rôle de manager d’agents d’IA, dès le début de sa courbe d’apprentissage.

Ce changement de posture bouleverse autant les méthodes d’apprentissage, que les contenus enseignés. On n’apprend plus seulement à coder, mais à évaluer du code, à détecter des biais, à challenger une sortie ou encore à cadrer un problème avant de demander la solution. Les compétences techniques restent fondamentales, mais la posture diffère. Et c’est bien plus exigeant qu’on pourrait le croire.

Changement radical des approches pédagogiques

La cybersécurité en est un parfait exemple. Les solutions d’IA appliquées à la détection de vulnérabilités ou à la réponse à incident apportent beaucoup aux professionnels du milieu (gain de temps, meilleure réactivité, réduction du risque de propagation, etc.). Elles ne rendent pas pour autant leurs compétences techniques inutiles. Au contraire, elles sont mobilisées dans des tâches de supervision qui leur permet de garder le contrôle et de porter la responsabilité.

Ces bouleversements appellent un changement radical des approches pédagogiques mises en place jusqu’ici dans les écoles tech. Pour former efficacement les talents qui occuperont les emplois IA de demain, ces établissements ne peuvent plus se contenter d’une approche techno centrée qui parlait principalement à des profils avertis. Il leur faut intégrer une dimension managériale et une approche transverse des compétences pour appréhender pleinement les mutations à l’œuvre au sein des entreprises. Ce changement de paradigme est d’autant plus nécessaire qu’il permettra de faire connaitre les métiers de l’IA auprès d’une plus grande variété de profils.

Les écoles tech, plus que n’importe quel acteur de l’enseignement supérieur sont à un tournant. Elles ne peuvent se contenter d’apposer un vernis IA à leurs parcours de formation et encore moins d’interdire son utilisation.

Leur survie dépendra avant tout de leur agilité pédagogique et professionnelle. Cet ADN est au cœur du modèle de la certification professionnelle (RNCP/RS). Bien que critiqué, c’est aujourd’hui l’appareil le plus agile pour détecter les évolutions de compétences et mettre en œuvre rapidement des formations cohérentes avec les besoins des employeurs.

Obsolètes, les écoles tech ? Seulement celles qui forment encore pour le monde d’avant.