Quantique

Alice & Bob s’associe au CEA pour rapprocher le quantique du calcul haute performance 

La start-up française Alice & Bob et le CEA vont travailler à l’intégration des technologies quantiques d’Alice & Bob aux infrastructures de supercalcul et explorer de premiers usages industriels. 

Fiona Slous

Fiona Slous

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 17 septembre 2026
1 min.
Alice & Bob s’associe au CEA pour rapprocher le quantique du calcul haute performance

Photo Cea

Alice & Bob annonce ce 17 septembre une collaboration de recherche avec le CEA pour faciliter l’intégration du calcul quantique tolérant aux fautes (FTQC) dans les infrastructures de calcul haute performance (HPC). Après avoir dévoilé son premier système quantique, Helium, l’entreprise veut désormais connecter sa pile logicielle dédiée aux « qubits de chat » aux environnements de supercalcul existants. Celle-ci doit être intégrée à une chaîne de calcul hybride HPC-quantique utilisant Bull Qaptiva, une plateforme permettant notamment d’orienter et d’exécuter les charges de calcul sur différents systèmes quantiques. Le CEA apportera de son côté son expertise dans le couplage entre calculateurs quantiques et infrastructures HPC. L’objectif est notamment de permettre aux futurs utilisateurs d’accéder aux ressources quantiques depuis leurs environnements de calcul existants. 

De premiers cas d’usage visés à l’horizon 2030 

Les deux partenaires vont également lancer un programme de recherche autour des problèmes dits « à N-corps », rencontrés notamment en physique de la matière condensée. L’objectif est de développer des algorithmes susceptibles de fonctionner sur les premières générations de systèmes quantiques tolérants aux fautes attendues autour de 2030. Alice & Bob et le CEA veulent ainsi préparer en amont des applications dans la découverte de nouveaux matériaux, la chimie ou encore les simulations industrielles complexes. Cette approche doit permettre de tester des modèles associant calcul classique haute performance et ressources quantiques avant que ces dernières n’atteignent une maturité suffisante pour des usages industriels à plus grande échelle. 

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